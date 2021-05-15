صفقات البيع الصيفية: ارتفاع أسعار نانو يمنح المتداولين فرصة للمراهنة على الارتفاع

تام شمس - السبت 15 مايو 2021 05:41 مساءً - عندما تسببت تغريدة إيلون ماسك التي تحمل عنوان "بيتكوين ضارة بالبيئة" في انهيار سريع لبيتكوين وأسعار غالبية العملات البديلة في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، اتجهت حفنة من الأصول الرقمية في الاتجاه المعاكس، محققةً مكاسب ضخمة وسط بحرٍ من اللون الأحمر.

كانت تلك هي التوكنات التي تسوّق نفسها على أنها صديقة للبيئة مستفيدةً من غريزة المستثمرين المباشرة بأن تسلا قد تتحول إلى عملة رقمية بديلة وصديقة للبيئة قريبًا.

لحظة عدم استدامة نانو

من بين أكبر الفائزين خلال اليوم كانت نانو، وهي عملة مشفرة لامركزية تعتمد على خوارزمية إجماع مشابهة لإثبات الحصة وتؤكد وضعها كشكل مستدام للغاية من النقود. مدعومةً بأخبار بحث ماسك عن عملات صديقة للبيئة بشكل أكبر، ضاعفت العملة سعرها تقريبًا، حيث ارتفعت من ٨,٤٤ دولارات أمريكية إلى ١٦,٣٢ دولارًا أمريكيًا في غضون ١٢ ساعة فقط.

ولكن ما مدى استدامة موجة الارتفاع هذه؟ يمكن أن تكون حركة السعر الناتجة عن مغامرات ماسك دراماتيكية، لكنها دائمًا ما تكون قصيرة الأجل. بالنسبة للمتداولين الذين اشتروا الأخبار واندفعوا لفتح صفقات في نانو في أعقاب تغريدة إيلون، كانت هذه ١٢ ساعة طويلة. إلى أي ارتفاع يمكن أن تصل نانو؟ هل هذه هي القمة؟ متى يمكنني جني الأرباح؟ هل ستنخفض قريبًا؟

لن تتمكن درجة فورتكس™، وهي أداة تحليلية حسابية متاحة حصريًا لأعضاء كوينتيليغرات ماركتس برو، من الإجابة على أي من هذه الأسئلة بشكل نهائي. ومع ذلك، فإن ما يمكن أن تفعله هو التدقيق في البيانات التاريخية على مدار سنوات وتحديد إذا ما كان مزيج ظروف السوق والظروف الاجتماعية حول العملة يشبه تلك التي سبقت حركة سعرية صعودية أو هبوطية حادة في الماضي.

في حالة نانو هذا الأسبوع، كان خط درجة فورتكس™ محايدًا قبل اندفاع ١٣ مايو. وبطبيعة الحال، لم تبدو الأسواق الأساسية والظروف الاجتماعية ناضجة تاريخيًا لحدوث انتعاش كان من الممكن أن ينطلق قريبًا من حدث من نوع آلية سابقة.

بعد ذلك، في منتصف ارتفاع الأسعار الناجم عن التغريدة، بدأت درجة فورتكس™ تتحول إلى اللون الأحمر، مما يشير إلى أن النموذج استشعر نمطًا هبوطيًا لنشاط السوق (الدائرة الحمراء الأولى والمربع في المخطط البياني).

على الرغم من الانخفاض، كان هناك ارتفاع ثانٍ في السعر (المربع الأحمر الثاني) والذي تزامن مع درجة أكثر سلبية من فورتكس™ (الدائرة الحمراء الثانية). وحسبما تشير النجمة الصفراء، أعقب هذا الارتفاع الثاني انخفاض كبير في السعر.

تم تسجيل الدرجة المنخفضة البالغة ١٨ عندما كان سعر نانو لا يزال في طريقه إلى ذروته الثانية عند ١٥,٨٢ دولارًا، قبل وقت قصير من عكس مساره وهبط إلى أقل من ١١ دولارًا.

أساسيات صفقات البيع على المكشوف

هناك العديد من الطرق التي يمكن لمتداولي العملات المشفرة من خلالها الاستفادة من ارتفاع نانو الأخير.

غالبًا ما يتم فتح صفقات البيع على المكشوف باستخدام الأموال المقترضة: في السيناريو الكلاسيكي، قد يقترض المستثمر الأصل الذي يتوقع أن ينخفض ​​سعره، ويتداوله على الفور بسعر السوق الحالي، ثم يشتري مرة أخرى بسعر أرخص، ويحصل على الفرق. اليوم، تقدم العديد من بورصات العملات المشفرة عقودًا مشتقة تسمح للمستخدمين ببيع أصول العملة المشفرة على المكشوف دون لمسها فعليًا.

في حين أن درجة فورتكس™ لن تخبر المستثمرين عن وقت الشراء أو البيع، إلا أنها يمكن أن توفر مؤشرًا مفيدًا للظروف الصعودية أو الهبوطية لعملة معينة - وهي رؤى يمكن دمجها بشكل مربح في استراتيجية التداول.

يتوفر كوينتيليغراف ماركتس برو حصريًا للمشتركين على أساس شهري بسعر ٩٩ دولارًا شهريًا، أو سنويًا مع شهرين مجانيين. وهي تتضمن سياسة لاسترداد الأموال لمدة ١٤ يومًا، للتأكد من أنها تناسب احتياجات البحث في تداول العملات المشفرة والاستثمار، ويمكن للأعضاء الإلغاء في أي وقت.

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