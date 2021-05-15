خبيرٌ في مجال العملات المشفرة يشرح أن تسخير الطاقة المتجددة يمكن أن يساعد القائمين بتعدين بيتكوين

تام شمس - السبت 15 مايو 2021 05:41 صباحاً - كانت الطاقة التي يستهلكها التعدين - وهي العملية التي تحافظ على تشغيل بلوكتشين لبيتكوين - موضوعًا شائعًا للنقاش في الأسابيع الأخيرة.

ففي يوم الجمعة، نشرت سي إن بي سي مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة سوكو SUKU، يوناثان لابتشيك، أوضح خلالها مشهد تعدين بيتكوين من حيث صلته بالطاقة المتجددة. أشار المحاور إلى أن لابتشيك ادعى سابقًا أن ٧٥٪ من تعدين بيتكوين يأتي من الطاقة المتجددة.

وقد صرح لابتشيك لشبكة سي إن بي سي، قائلًا: "نعتقد أن ٧٥٪ هو رقم فعلي"، وأضاف أنه "يتم تحفيز القائمين بالتعدين حقًا لاستخدام الطاقة المتجددة". ومع تحويل مسار الحديث إلى شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا، التي أعلنت مؤخرًا أنها لن تقبل عملة بيتكوين بعد الآن في عمليات الشراء بسبب ما يتعلق بالمخاوف البيئية، قال لابتشيك "من المدهش أن إيلون لم يفكر في ذلك قبل الدخول إلى المجال، وقبل قبول بيتكوين كآلية دفع لتسلا."

فتحت تسلا أبوابها للمدفوعات عبر بيتكوين من قبل عملاء الولايات المتحدة في مارس. وتم الإعلان عن هذه الخطوة بعد شراء شركة السيارات لعملات بيتكوين بقيمة ١,٥ مليار دولار، والتي تم الإعلان عنها في فبراير.

ومع ذلك، أعلن ماسك مؤخرًا عن رفضه لتعدين بيتكوين باستخدام طاقة الوقود الأحفوري، عبر تغريدة يوم الأربعاء. كما أنه توقف عن الدفع لتسلا في بيتكوين، وإن كان ذلك على ما يبدو خطوة مؤقتة حتى يصل تعدين بيتكوين إلى مستويات استخدام طاقة مُرضية.

وقد قال لابتشيك عن نسبة ٧٥٪: "لقد كانت البيانات موجودة بالفعل منذ زمن". "لقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا أن هذه حالة حقيقية للقائمين بالتعدين في شبكة بيتكوين."