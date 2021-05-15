سعر كوساما (KSM) يصل إلى مستويات قياسية جديدة حيث بدأت مزادات الباراتشين في التبلور

تام شمس - السبت 15 مايو 2021 05:41 صباحاً - تعد ترقيات البروتوكول الرئيسية أحد أكثر مصادر حركة الأسعار فاعلية لمشاريع العملات المشفرة، حيث يشعر أفراد المجتمع والمستثمرون بالحماس بشأن الميزات الجديدة ويسارع المتداولون إلى "الشراء عند الإشاعة والبيع بعد الأخبار".

أحد البروتوكولات التي شهدت ارتفاع أسعارها إلى حقوق جديدة هذا الأسبوع على الرغم من الظروف الهبوطية الشاملة التي أثرت على السوق هو كوساما (KSM)، وهي منصة بلوكتشين تجريبية وسلسلة شقيقة لمنصة بولكا دوت. تم تصميم كوساما لتوفير إطار عمل قابل للتشغيل البيني وقابل للتطوير للمطورين.

وتُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية وتريدينغ فيو أنه بعد انخفاضه إلى ٣٧٨ دولارًا يوم ١٠ مايو، ارتفع سعر كوساما بنسبة ٥٥٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٥٩١,٥٥ دولارًا اليوم وتسجيل ١,٥٦٨ مليار دولار في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

مخطط زوج كوساما مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ثلاثة أسباب لارتفاع سعر KSM مؤخرًا تشمل الإطلاق القادم لمزادات الباراتشين وعمليات الدمج الأخيرة التي ساعدت على تعزيز قابلية التشغيل البيني لكوساما مع الشبكات الأخرى وزيادة فرص المشاركة أو قفل KSM لتحقيق عائد.

سلاسل باراتشين على وشك الانطلاق

جاء أهم تطور لكوساما مؤخرًا يوم ١٢ مايو عندما أعلن المشروع أن أحدث اقتراح ترقية تمت الموافقة عليه من قبل المجلس وهو الآن استفتاء عام.

وقدم هذا التطور لأصحاب التوكنات نافذة لمدة ثلاثة أيام بين ١٢ مايو و١٤ مايو للتصويت لصالح مختلف سلاسل باراتشين والقروض الجماعية والمزادات التي يريدون رؤيتها على شبكة كوساما.

نظرًا لأن توكنات KSM مطلوبة للتمكن من المشاركة في التصويت، فقد زاد الطلب على التوكنات فورًا بعد الإعلان واستمر في الارتفاع يوم ١٤ مايو على الرغم من الانكماش العام في سوق العملات المشفرة.

بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لكوساما يوم ١١ مايو، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار وقبل الإعلان عن إصدار التحديث ٠.٩.١.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر KSM. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، تقلبت درجة فورتكس™ داخل وخارج المنطقة الخضراء خلال الأسبوع السابق قبل أن ترتفع إلى أعلى مستوى عند ٧٠ يوم ١١ مايو في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأ فيه سعر KSM في الارتفاع إلى مستوى جديد أعلى مستوى على الإطلاق خلال الاثنين وثلاثين ساعة التالية.

تكامل التشغيل البيني يعمل كشرارة

كان المصدر الثاني لنمو أسعار KSM خلال الشهر الماضي هو الإعلان يوم ٢٣ أبريل عن قيام تشين لينك بتقديم منحة إلى تشين سيف سيستمز للمساعدة في توسيع الدعم لكوساما على منصة أوراكل تشين لينك.

وكما هو موضح في التغريدة، يتيح الدعم الموسع للمطورين بناء عقود ذكية مختلطة على باراتشين DOT وKSM جنبًا إلى جنب مع سلاسل الركيزة الأخرى، مما يعزز بشكل كبير من قدرتها على التشغيل البيني.

ومع أحد الأهداف المعلنة في الأصل لشبكة بولكا دوت وهو زيادة قابلية التشغيل البيني عبر جميع شبكات بلوكتشين، ساعد هذا التطور في طمأنة أعضاء المجتمع بأنه تم اتخاذ خطوات ذات مغزى فيما يتعلق بهذا الهدف من خلال تجنيد منصة أوراكل الأكثر موثوقية وانتشارًا في نظام العملات المشفرة البيئي.

عمليات تكديس جديدة مع فرص لتوليد عائد

القوة الدافعة الثالثة وراء الطلب على KSM هي فرص العائد الجذابة المقدمة لحاملي التوكن المستعدين لمشاركة توكنات KSM الخاصة بهم على الشبكة أو مع سلاسل باراتشين جديدة.

تُظهر البيانات من مكافآت التكديس أن متوسط ​​معدل العائد من تكديس وتفويض توكنات KSM على الشبكة هو ١٣,٧٢٪ في حين أن تشغيل عقدة التحقق من الصحة يكسب ١٤,٧٢٪.

كجزء من عملية مزاد الباراتشين، اختارت مشاريع مثل كارورا إجراء قرض جماعي يتضمن مؤيدين من المجتمع يربطون KSM مع هذا البروتوكول طوال مدة عقد إيجار الباراتشين مقابل التوكن الأصلي للباراتشين.

كما يتيح القرض الجماعي للمشروع تلبية متطلبات الحصول على عقد إيجار باراتشين لفترة زمنية محددة ويتم إرجاع جميع توكنات KSM إلى المساهمين بعد انتهاء عقد الإيجار.

في مقابل قفل التوكنات الخاصة بهم لفترة طويلة من الوقت، تتم مكافأة أعضاء المجتمع بالتوكن الأصلي لسلسلة باراتشين المعنية ولكنهم يفقدون القدرة على كسب مكافآت تكديس KSM.

نموذج القرض الجماعي هو تصميم مبتكر جديد لجمع التبرعات لمشاريع العملات المشفرة، وقد أثار حماس أفراد المجتمع الذين يتوقون للحصول على التوكنات المستندة إلى KSM مع القدرة أيضًا على الاحتفاظ بملكية توكنات KSM الخاصة بهم.

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