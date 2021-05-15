سكوير لا تقوم بإعادة النظر في تخصيص بيتكوين الخاص بها، ولكنها لا تزال مهتمة بالأصل

تام شمس - السبت 15 مايو 2021 02:41 صباحاً - على مدار عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، اشترت سكوير ما يزيد عن ٢٠٠ مليون دولار من بيتكوين (BTC). وفي الوقت الحالي، لا تتوقع شركة المدفوعات الحصول على المزيد من الأصول، وفقًا لمديرتها المالية أمريتا أهوجا.

ففي مقابلة مع فاينانشيال نيوز نُشرت يوم الجمعة، قالت أهوجا: "ليس لدينا أي خطط في هذه المرحلة لإجراء المزيد من عمليات الشراء". وأضافت قائلة: "لا توجد خطط في هذه المرحلة لإعادة تقييم ما وصلنا إليه من وجهة نظر الخزانة".

في أكتوبر ٢٠٢٠، أعلنت سكوير عن شراء بيتكوين بقيمة ٥٠ مليون دولار، أي ما يعادل ٤٧٠٩ بيتكوين، بالنظر إلى أسعار الأصول في ذلك الوقت. في فبراير، أعلنت الشركة عن الحصول على عملة بيتكوين إضافية بقيمة ١٧٠ مليون دولار، والتي دفعت ما يقرب من ٣٣١٨ عملة.

شهد شهر مايو حركة سعرية جانبية وهبوطية لبيتكوين، على الرغم من أن سكوير لا تزال تشهد بعض الأرباح الكبيرة من مقتنياتها من بيتكوين. حيث أفادت فايننشال نيوز: "في أحدث أرباح ربع سنوية لشركة سكوير، نُشرت يوم ٦ مايو، قالت الشركة إنها خسرت ٢٠ مليون دولار في استثمارها في بيتكوين على الرغم من ارتفاع قيمتها العادلة إلى ٤٧٢ مليون دولار بناءً على أسعار السوق".

ومع ذلك، لا تتوقف مشاركة سكوير في بيتكوين عند شرائها للأصل. حيث يسهل تطبيق كاش آب للشركة معاملات بيتكوين المجانية، التي تم الكشف عنها في مارس، وفقًا لوثيقة أرباح سكوير بتاريخ ٦ مايو. يستضيف تطبيق كاش آب من سكوير أيضًا تداول بيتكوين.

حيث قالت أهوجا لفاينانشيال نيوز بعد تعليقاتها على موقف الشركة من مقتنيات بيتكوين الخاصة بها: "توجد الكثير من الفرص الأخرى لـ [سكوير] للتعلم باستخدام بيتكوين".

وقالت أيضًا في المقابلة:

"نحن نقوم دائمًا بالتقييم، وكما هو الحال دائمًا، أعتقد أننا سنعمل بقيادة العملاء. [...] نظرًا لأننا نرى تطور منتج بيتكوين أو منتجات العملات المشفرة بشكل عام، أعتقد أننا سنجري مزيدًا من التقييمات في تلك المرحلة ".

تحدث جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة سكوير، بشكل إيجابي عن بيتكوين في عدد من المناسبات.