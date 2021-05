مزاد سوثبيز المدعوم بالعملات المشفرة يبيع أعمال بانكسي الفنية مقابل ١٣ مليون دولار

تام شمس - الخميس 13 مايو 2021 12:48 مساءً - أكملت دار المزادات الكبرى سوثبيز مزادها الذي يدعم العملات المشفرة والذي يعرض عمل بانكسي الاحتجاجي الشهير "Love is in the Air".

ووفقًا لنتائج المزاد، باعت سوثبيز العمل الفني يوم الأربعاء مقابل ١٢,٩ مليون دولار، بزيادة كبيرة من المقدر أصلًا بـ ٣ ملايين دولار إلى ٥ ملايين دولار. تم تقديم العمل الفني المادي في مزاد أمسي للفن المعاصر، والذي تضمن أيضًا عرض "Versus Medici" لجان ميشيل باسكيات، الذي بيع بحوالي ٥١ مليون دولار.

أعلنت سوثبيز على تويتر أن المزاد تضمن ١٤ دقيقة لتقديم العطاءات بين أربعة كيانات. وأكدت دار المزادات أن البيع يمثل المرة الأولى التي يتم فيها قبول العملة المشفرة كخيار دفع لقطعة من الأعمال الفنية المادية.

ووفقًا لصفحة المزاد العلني، كان مقدمو العروض قادرين على الدفع باستخدام عملتين مشفرتين رئيسيتين - بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) - من خلال شراكة سوثبيز مع كوين بيز كومرس.

أشارت دار المزاد إلى أنه "يجب إرسال الأموال من محفظة أو بورصة معتمدة، بما في ذلك: كوين بيز أو كوين بيز كاستدي ترست أو فيديلتي ديجيتال أسيتس سرفيسز أو جيميني أو باكسوس".

المصدر: سوثبيز

لم تحدد سوثبيز إذا ما كان العطاء الفائز أو أي عطاءات مشاركة في المزاد قد اشتمل بالفعل على عملة مشفرة. ولم ترد الشركة على الفور على طلب كوينتيليغراف للتعليق.