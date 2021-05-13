٣ أسباب بيتكوين لا تهتم بإيلون ماسك

تام شمس - الخميس 13 مايو 2021 12:48 مساءً - انخفضت بيتكوين (BTC) بنسبة ١٧٪ عندما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" استهلاكها للطاقة - لكنها تنتعش بالفعل.

ففي ١٣ مايو، بعد انخفاضها إلى ٤٥٦٠ دولارًا، تم تداول بيتكوين فوق ٥١٠٠٠ دولار، بعد أن استعادت أكثر من نصف ما فقدته.

ومع استمرار انتشار الدراما، يفكر كوينتيليغراف في سبب كون بيتكوين، على المستوى الأساسي، مرنة في النهاية تجاه تصرفات مستخدم واحد - بغض النظر عن مدى تأثيره.

إثبات العمل لا يهتم

تكافئ خوارزمية إثبات العمل (PoW) في بيتكوين كلًا من المعدنين والمستثمرين بمرور الوقت لأن سنوات عملهم تجعل الشبكة أقوى.

وكلما طالت فترة استمرار عملات بيتكوين، قل احتمال الخضوع للهجوم أو رؤية المشاركين يغادرون الشبكة مقابل عملة مشفرة مختلفة.

وهذا هو بالضبط سبب استمرار بيتكوين في كونها العملة المشفرة المفضلة مع المنافسة - حسبما يجادل الكثيرون، لا يمكن لعملة بديلة أن "تحل محل" بيتكوين.

عندما يتعلق الأمر بماسك، فإن إثبات العمل مهم لسبب آخر. لمجرد أن أحد المستثمرين البارزين غيّر رأيه بشأن مزايا بيتكوين وانخفض السعر، فإن المعدنين ليس لديهم حافز إضافي للخروج من الشبكة أو صرف النقود.

يعني هذا الجانب من "تأثير الشبكة" أن ماسك يزود بيتكوين في النهاية بدعاية جيدة، وليست سيئة - كما يظهر السعر، فإن كلماته وأفعاله لا تغير ماهية بيتكوين أو ما هي قادرة عليه.

"لماذا يعتبر إثبات العمل أمرًا ضروريًا بالنسبة لعملة بيتكوين؟ لأن معدل الهاش الصحيح (PoW) هي الطريقة التي تعرف بها عقد P٢P أن الكتلة صالحة، دون الحاجة إلى خادم أو طرف ثالث موثوق به،" حسبما علّق بلان بي، منشئ نماذج أسعار المخزون مقابل التدفق لبيتكوين على الظاهرة.

"بيتكوين ميتة بدون إثبات العمل!"

مخطط بياني لمتوسط ​​معدل الهاش لعملة بيتكوين على مدار ٧ أيام. المصدر: بلوكتشين

اتجاهات الأسعار لا تهتم

على الرغم من الانخفاض المفاجئ بعد كلمات ماسك، فإن حركة سعر بيتكوين الأخيرة تتحدث أكثر عن مرونتها في مواجهة النقد أكثر من قابليتها للتأثر.

ففي هذه الحالة، أمضى زوج بيتكوين مقابل الدولار ساعتين فقط في الانخفاض قبل أن ينعكس ويحتفظ بمستويات أعلى. ليس ذلك فحسب، بل يتناسب الانخفاض أيضًا مع سلوك السعر المعتاد الذي شهدناه هذا العام ولم ينتهك حتى أي اتجاهات أسعار طويلة الأجل.

كان المستوى المهم بشكل خاص الذي ميز الاتجاه الصعودي ٢٠٢٠-٢٠٢١ هو المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢١ أسبوعًا (EMA). وقد أوضح المحللون إن هذا المستوى سيحدد أرضية السعر أثناء الانخفاضات - حتى أنه صمد خلال ذروة الصعود السابقة في عام ٢٠١٧.

هذه المرة، فشل ماسك أيضًا في إسقاط المؤشر، وتم إخماد الفتيل القصير إلى ٤٥٦٥٠ دولارًا عندما قابل المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢١ أسبوعًا في طريقه إلى الأسفل.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى أسبوع (بيتستامب) بمتوسط ​​متحرك أسي لمدة ٢١ أسبوعًا. المصدر: تريدينغ فيو

"استهلاك" بيتكوين للطاقة لا يهم

كما هو الحال دائمًا مع بيتكوين، من المفيد أن يتم النظر للأمور من بعيد.

بمجرد أن يستقر الغبار على انتقادات ماسك الفردية للطاقة، سيستمر "النقاش" الأوسع حول كيفية عمل بيتكوين الصديق البيئة في أعقابه. ومع ذلك، فقد تم فضح زيف معظم الاتهامات الشائعة باعتبارها قصيرة النظر وتفتقر إلى الأدلة.

ففي الأسبوع الماضي فقط، أجرى مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي مقابلة عامة أكد فيها الافتقار إلى الجدارة الكامنة في الادعاءات بأن بيتكوين "ضارة" بالبيئة.

وردًا على ماسك، وصف قرار تسلا بالتوقف عن قبول بيتكوين للمدفوعات بأنه "مثير للسخرية".

وكتب على تويتر: "هذا أمر مثير للسخرية لأنه لا يتم استخدام طاقة إضافية في معاملة بيتكوين".

"يتم استخدام الطاقة لتأمين شبكة الأصول المشفرة، والتأثير الصافي على استهلاك الوقود الأحفوري بمرور الوقت سيكون سلبيًا، مع مراعاة جميع الأشياء."

وبالتالي، فإن توسيع الأفق الزمني للفرد أمر ضروري لفهم سبب أهمية بيتكوين. كما يذكر سيفيدان عمووس، مؤلف الكتاب الشهير "ذا بيتكوين ستاندرد"، أن وجود "تفضيل منخفض للوقت" يسمح لمستثمر بيتكوين بفهم أن رفض الأموال السليمة لأسباب مثل البيئة ينتهي بإهدار المزيد من الطاقة على البدائل غير السليمة.

هذه المرة، لم تخن التعبيرات عموس.

حيث غرّد قائلًا: "ما لم تكن قد حوّلت أيضًا صواريخك وتصنيع البطاريات إلى" طاقة أكثر استدامة "، فستبدو كمنافق كبير جاهل"، وذلك في إشارة إلى شركة ماسك الأخرى، سبيس إكس.