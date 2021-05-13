ديم تتعاون مع بنك سيلفرغيت لإطلاق عملة مستقرة في الولايات المتحدة

تام شمس - الخميس 13 مايو 2021 12:48 مساءً -

عقد مشروع العملة الرقمية المدعوم من فيسبوك، ديم أسوشييشن، شراكة مع بنك سيلفرغيت الصديق للعملات المشفرة لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.

وقد أعلنت ديم يوم الأربعاء عن نموذج جديد من عملتها المستقرة القادمة، حيث نقلت عملياتها الرئيسية من سويسرا إلى الولايات المتحدة وسحبت طلبها للحصول على ترخيص نظام الدفع من هيئة الأسواق المالية السويسرية.

وتخطط الرابطة، التي تضم ٢٦ شركة مالية بما في ذلك بورصة كوين بيز للعملات المشفرة المدرجة في بورصة ناسداك، للمضي قدمًا في خطط العملات المستقرة بالدولار الأمريكي من خلال بنك سيلفرغيت، والذي من المقرر أن يكون مُصدرًا لزوج ديم مقابل الدولار وسيقوم بإدارة احتياطي للزوج.

ستقوم شركة ديم نتوركس يو إس، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة ديم، بتشغيل شبكة ديم للمدفوعات، وهي عبارة عن نظام دفع معتمد قائم على بلوكتشين لتسهيل معاملات ديم المستقرة.

في حين أن سيلفرغيت هو بنك مستأجر من ولاية كاليفورنيا وعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن شركة ديم نتوركس الأمريكية تسعى للتسجيل كشركة خدمات مالية لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وفقًا للإعلان.

حيث صرح آلان لين الرئيس التنفيذي لشركة سيلفرغيت: "نحن نؤمن بمستقبل العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي وقدرتها على تحويل أنظمة الدفع الحالية". وأضاف: "لقد ألهمتنا تكنولوجيا ديم والتزامها ببناء نظام دفع متوافق مع التنظيمات يوفر طريقة آمنة ومأمونة لنقل الأموال".

كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة ديم، ستيوارت ليفي، قائلًا: "في حين أن خططنا تأخذ المشروع بالكامل داخل المحيط التنظيمي للولايات المتحدة ولم تعد تتطلب ترخيصًا من هيئة الإشراف على الأسواق المالية، فقد استفاد المشروع بشكل كبير من عملية الترخيص المكثفة في سويسرا".

تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من تلميح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، إلى كونه من حاملي بيتكوين في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، حيث أعلن أن اثنتين من ماعزته كانت تسمى "بيتكوين" و"ماكس" اقترح بعض مراقبي صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو كوانت، كي يونغ جو، لاحقًا أن هذه الخطوة قد تكون علامة على إعلانات قادمة عن مشتريات بيتكوين من شركات مثل فيسبوك.