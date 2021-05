بيتكوين تخسر ٦٪ خلال ساعة بعد أن تخلت تسلا عن مدفوعاتها بسبب مخاوف تتعلق بالكربون

تام شمس - الخميس 13 مايو 2021 08:24 صباحاً - تتراجع أسواق بيتكوين بعد أن علقت شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا دعمها لشراء السيارات باستخدام بيتكوين.

ففي تغريدة بتاريخ ١٣ مايو، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" إلى مخاوف الشركة بشأن "الاستخدام المتزايد سريعًا للوقود الأحفوري لتعدين بيتكوين ومعاملاتها، وخاصة الفحم".

وفي حين توقع ماسك أن العملة المشفرة "لها مستقبل واعد"، خلص إلى أن صعود الأصول الرقمية "لا يمكن أن يأتي في مكان مناسب للبيئة.

ومع ذلك، لم تستبعد الشركة قبول بيتكوين مرة أخرى في المستقبل، مع الإشارة في المنشور إلى أن الشركة ستستأنف استخدام بيتكوين "للمعاملات بمجرد انتقال التعدين إلى طاقة أكثر استدامة".

على وسائل التواصل الاجتماعي، اعترض العديد من مجتمع العملات المشفرة حول تأكيد ماسك وتسلا فيما يتعلق بالتأثير البيئي لتعدين بيتكوين، مع إشارة مستخدم تويتر "The Wolf of All Streets" إلى أن "القائمين بالتعدين يستخدمون الطاقة المتجددة بشكل أساسي".

ومع ذلك، في حين أظهرت الدراسة المعيارية العالمية الثالثة للأصول المشفرة التي أجرتها جامعة كامبريدج في أكتوبر ٢٠٢٠ أن ما يصل إلى ٧٦٪ من تعدين العملات المشفرة يستخدم بعض الكهرباء المتجددة، فقد قدرت أن ٣٩٪ فقط من إجمالي الطاقة التي تستهلكها العملات المشفرة القائمة على إثبات العمل كانت طاقة خضراء.

حتى وقت كتابة المقالة، هبطت بيتكوين بنسبة ٦٪ تقريبًا في الساعة الماضية، حيث انخفضت من ٥٤٨٠٠ دولار إلى ما يقرب من ٥١٦٠٠ دولار.