بيتكوين مقابل البيتزا، وليس العكس، وفقًا لعرض من بابا جونز لعملاء المملكة المتحدة

بدأت سلسلة مطاعم البيتزا الشهيرة بابا جونز في منح مكافآت بالعملات المشفرة للعملاء في المملكة المتحدة.

ووفقًا للعروض عبر الإنترنت من بابا جونز في المملكة المتحدة، يمكن لعشاق البيتزا تلقي ما قيمته ١٠ يورو (١٢ دولارًا) من بيتكوين (BTC) عن طريق إنفاق ٣٠ يورو (٣٦ دولارًا) أو أكثر في مواقع محددة في المملكة المتحدة وأيرلندا. يمكن للمستخدمين المطالبة بالعملات من خلال بورصة العملات المشفرة لونو قبل يوم الأحد.

على الرغم من عدم تحديد سبب إتاحة عرض بيتكوين الآن، إلا أن الامتياز له تاريخ بارز مع العملات المشفرة. في ٢٢ مايو ٢٠١٠ - المعروف باسم يوم البيتزا لبيتكوين - أصبح لازلو هانيكز أول شخص يكمل معاملة تجارية موثقة بنجاح لبيتزا بابا جونز. كلفت الفطائر هانيكز ١٠٠٠٠ بيتكوين - بضع دولارات في ذلك الوقت، لكنها الآن تبلغ قيمتها أكثر من ٥٤٤ مليون دولار.

غالبًا ما يغمر مجال العملات المشفرة بسلاسل البيتزا التي تقدم عروضًا متعلقة بالعملات المشفرة حول يوم البيتزا لبيتكوين. ففي العام الماضي، قامت بورصة بيتفلاير للعملات الرقمية بشراء البيتزا من متاجر سان فرانسيسكو وتبرعت بها لعدد من ملاجئ المشردين.