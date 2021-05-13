دائرة الإيرادات الداخلية ستقوم بالاستيلاء على عملاتك المشفرة إذا لم تتمكن من سداد الضرائب

تام شمس - الخميس 13 مايو 2021 08:24 صباحاً - إن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية مستعدة للاستيلاء على ممتلكات مالكي العملات المشفرة الذين يكافحون لدفع ديونهم الضريبية غير المسددة، مما يرسل إشارة قوية بأن الوكالة تتعامل مع الأصول الرقمية مثل أي نوع آخر من الممتلكات التي يمكن مصادرتها.

وقد أوضح روبرت ويرنغ، نائب كبير المستشارين المنتسبين لمصلحة الضرائب الأمريكية، في مؤتمر افتراضي عقدته نقابة المحامين الأمريكية إن الحكومة تصنف الأصول الرقمية على أنها ممتلكات. وعلى هذا النحو، قد تتم مصادرة هذه الأصول للوفاء بديون ضريبية قائمة لم يتم سدادها.

وقال ويرنغ، وفقًا لبلومبرغ، "سوف تستولي دائرة الإيرادات الداخلية على تلك الممتلكات وستحاول اتباع إجراءاتها المعتادة لبيعها واستخدامها لتلبية طلبات التحصيل".

يتم تصنيف بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى كممتلكات من منظور قانون الضرائب الفيدرالي، وفقًا لإشعار عام ٢٠١٤ نشرته دائرة الإيرادات الداخلية. وقد أوضحت الوكالة:

"يتم التعامل مع العملة الافتراضية على أنها ملكية، وتسري مبادئ الضرائب العامة المطبقة على المعاملات العقارية على المعاملات التي تستخدم العملة الافتراضية."

على الرغم من أن مصلحة الضرائب تمكنت من الحصول على بيانات عن مستخدمي العملات المشفرة عبر البورصات مثل كوين بيز وكراكن، فإن إثبات الملكية يصبح أكثر صعوبة عندما يتم تخزين الأصول في محافظ الأجهزة.

بالإضافة إلى مشكلات قابلية التوسع، قد تكون الآثار الضريبية للأصول الرقمية أحد الأسباب التي تجعل بيتكوين لم تنطلق حتى الآن كوسيط قوي للتبادل. هذا لأنه في كل مرة يتم فيها تحويل بيتكوين إلى نقد، يكون من الناحية الفنية حدثًا خاضعًا للضريبة في أعين دائرة الإيرادات الداخلية والعديد من وكالات الضرائب الأخرى حول العالم.

وقد تمكن مستثمرو العملات المشفرة من تجنب الضرائب بشكل قانوني عن طريق الاقتراض مقابل ممتلكاتهم - وهو أمر ينصح به مايكل سايلور الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي بشدة. حيث تسمح المنصات مثل بلوك فاي وسيلسيوس وغيرها للمستخدمين بالحصول على قروض مضمونة على ممتلكاتهم من الأصول الرقمية.