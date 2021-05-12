مديرٌ تنفيذي في بنك غولدمان ساكس يستقيل من وظيفته بعد أن حقق ثروة من دوجكوين

تام شمس - الأربعاء 12 مايو 2021 06:48 مساءً - أفادت تقارير أن مديرًا كبيرًا في عملاق البنوك غولدمان ساكس في لندن ترك الشركة بعد أن جنى ثروة من العملة المشفرة دوجكوين (DOGE).

حيث أفادت صحيفة ذا غارديان يوم الثلاثاء أن عزيز مكماهون، المدير الإداري السابق ورئيس مبيعات الأسواق الناشئة في غولدمان ساكس، استقال من البنك الاستثماري بزعم تحقيق مكاسب كبيرة من مقتنيات DOGE الخاصة به.

وعلى الرغم من أن التقارير لم تحدد بالضبط مقدار الأموال التي حققها ماكماهون من مقتنياته من دوجكوين، زعمت المصادر أنه مبلغ كبير، مشيرة إلى أن DOGE ارتفعت قيمتها بما يزيد عن ١٠٠٠٪ هذا العام.

ووفقًا للمصادر، كان المخضرم المالي يستثمر في العملات المشفرة، مستخدمًا حسابًا شخصيًا، ولم يشارك في تداول العملات المشفرة لصالح غولدمان ساكس.

سجلت دوجكوين مرارًا وتكرارًا معالم رئيسية مؤخرًا، متجاوزةً أكبر عملة مشفرة، بيتكوين (BTC)، في عدد استعلامات البحث على الإنترنت ذات الصلة. ومنذ بداية عام ٢٠٢١، برزت دوجكوين باعتبارها العملة الرقمية الأسرع نموًا، حيث سجلت نموًا يصل إلى ١٣٥٠٠٪ منذ بداية العام حتى الآن، وارتفعت من ٠,٠٠٥ دولار فقط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٠,٦٨ دولار يوم ٧ مايو، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.

مخطط سعر دوجكوين منذ بداية العام وحتى تاريخه. المصدر: كوين ماركت كاب

تم إطلاق دوجكوين في عام ٢٠١٣ من قبل مهندس برمجيات شركة آي بي إم "بيلي ماركوس" ومهندس أدوبي "جاكسون بالمر"، وهي عملة مشفرة تستند إلى ميم "Doge" الشهير الذي يتميز بكلب شيبا إينو وتم إنشاؤها على سبيل المزاح.