بيترو تطرح صندوق استثمار بقيمة ٥٠ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 12 مايو 2021 05:41 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة بيترو عن صندوق استثمار بقيمة ٥٠ مليون دولار موجه نحو دعم الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين.

ووفقًا لإعلان حديث، سيستهدف صندوق الاستثمار مشاريع العملات المشفرة التي تعمل على حالات الاستخدام مع إمكانية دفع تطوير نظام بلوكتشين البيئي الناشئ.

من مبلغ ٥٠ مليون دولار، سيكون ٧٠٪ على شكل تيثر (USDT)، بينما تخطط البورصة أيضًا لتمويل الـ ٣٠ ٪ المتبقية عبر توكنها الأصلي، بيترو كوين (BTR). اعتبارًا من وقت كتابة هذه المقالة، يتم تداول BTR عند ٠,٢٠ دولار أمريكي ويرتفع بحوالي ٥٧٨٪ عن العام الماضي، وفقًا لبيانات من كوين غيكو.

يمكن للمشاريع التي تتطلع إلى جذب استثمارات بيترو أن تقدم عرضًا مباشرًا للشركة. وكجزء من الإعلان، كشفت منصة تبادل العملات المشفرة أيضًا أنها ستراقب المستفيدين المحتملين مع تشجيع أعضاء مجتمع العملات المشفرة على ترشيح المستفيدين المحتملين من وعاء الاستثمار.

وتعليقًا على خطط اختيار الشركة لتحديد المستفيدين المستحقين، قال آدم أونيل، كبير مسؤولي التسويق في بيترو:

"سنختار بعناية المشاريع التي نعتقد أن لديها فرصة ملموسة للنجاح أو لها شكل من أشكال القيمة المهمة. وبهذه الطريقة، نأمل أن يتمكن المزيد من رواد الأعمال من تغيير العالم من خلال تقنية بلوكتشين".

تم إطلاق بيترو في عام ٢٠١٨، ووهي تحتل المرتبة ٧٢ في قائمة بورصات العملات المشفرة استنادًا إلى حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.