القيمة السوقية لإيثريوم تتجاوز ٥٠٠ مليار دولار لأول مرة

تام شمس - الأربعاء 12 مايو 2021 01:41 مساءً - حققت إيثريوم (ETH)، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة بعد بيتكوين (BTC)، إنجازًا كبيرًا وسط ارتفاع الأسعار المستمر.

ففي ١٢ مايو، سجل سعر إيثريوم رقمًا قياسيًا آخر، حيث ارتفع إلى ٤٣٤٦ دولارًا، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب. تجاوزت القيمة السوقية لإيثريوم لفترة وجيزة ٥٠٠ مليار دولار، لتصل إلى ما يقرب من ٥٠٥ مليارات دولار يوم الأربعاء.

يشير هذا الإنجاز الجديد إلى الارتفاع الهائل المستمر لإيثريوم بعد أن تجاوزت العملة علامة سعر ٤٠٠٠ دولار لأول مرة في التاريخ يوم ١٠ مايو. في وقت كتابة هذه المقالة، يتم تداول إيثريوم عند ٤٣١٧ دولارًا، بزيادة أكثر من ٦,٤٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ورؤية مكاسب هائلة بنحو ٣٠٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

مخطط القيمة السوقية لإيثريوم على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب

بعد الارتفاع المكافئ، أصبحت إيثريوم الآن أكبر من عملاقة الدفع "فيزا" أو بنك الاستثمار الرائد "جي بي مورغان" من حيث القيمة السوقية. في وقت كتابة المقالة، كانت القيمة السوقية لفيزا تبلغ ٤٨١ مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لجي بي مورغان ٤٨٨ مليار دولار، وفقًا لبيانات من موقع المعلومات المالية ماركت ووتش.

إيثريوم هي ثاني عملة مشفرة تصل قيمتها السوقية إلى ٥٠٠ مليار دولار بعد بيتكوين. وقد استغرقت إيثريوم وقتًا أقل بكثير لتصبح أصلًا بقيمة نصف تريليون دولار. تم إطلاق بيتكوين في يناير ٢٠٠٩، واستغرقت ما يقرب من ١٢ عامًا للوصول إلى قيمة سوقية تبلغ ٥٠٠ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٠ بسعر أعلى من ٢٧٠٠٠ دولار. ولكن نظرًا لإطلاق الإصدار الأول من بروتوكول العملة المشفرة إيثريوم في يوليو ٢٠١٥، أصبح عمر إيثريوم الآن خمس سنوات و١٠ أشهر فقط..