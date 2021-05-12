بروتوكول بالانسر يُطلق الإصدار ٢ من صانع السوق الآلي الخاص به

تام شمس - الأربعاء 12 مايو 2021 02:42 صباحاً - أطلقت بالانسر، صانع السوق الآلي الرائد، الإصدار ٢ من بروتوكولها، واعدة بسرعة أكبر، وتكاليف أقل وسيولة محسنة.

وبالإضافة إلى تجديد واجهة المستخدم، ستوفر الواجهة الخلفية لبالانسر توجيهًا أكثر كفاءة للتداولات من خلال "بروتوكول فولت". تدعي المنصة أن هذه الترقية ستقلل من تكاليف الغاز وتنتج آليات تسعير أفضل.

ويُقال إن تكاليف الغاز المتوقعة أقل بنسبة ٤٠٪ في الإصدار ٢ - وهو رقم يقفز إلى ٥٣٪ مع التوازنات الداخلية.

كما أعلنت بالانسر لابز، ذراع التطوير وراء صانع السوق الآلي، عن شراكة مع بروتوكول التمويل اللامركزي غنوسيس لتقديم تجربة مستخدم محسّنة للمتداولين عبر السعر وتجربة المستخدم والشفافية.

صناع السوق الآليون هم في الأساس عقود ذكية تولد مجموعة سيولة من التوكنات، والتي يتم تداولها تلقائيًا من خلال خوارزمية قابلة للبرمجة بدلًا من دفتر الطلبات. ويسمح هذا بتبديل الأصول تلقائيًا.

يُعد صانعوا السوق الآليون جزءًا من صناعة التمويل اللامركزي سريعة النمو والتي، وفقًا لتقديرات الصناعة، نمت ثمانية أضعاف منذ بداية عام ٢٠٢١. وقد تم تأمين أصول التمويل اللامركزي بأكثر من ١٦٠ مليار دولار اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

حقق توكن BAL الأصلي من بالانسر ارتفاعات قياسية متعددة هذا العام على خلفية تكامل البروتوكول الإيجابي وسداد رسوم الغاز وزيادة نشاط تداول التمويل اللامركزي. ساهمت الضجة المحيطة بإدراج كوين بيز المحتمل أيضًا في النمو الهائل لتوكن BAL.

لم يتغير سعر BAL بشكل طفيف عند ٦٧ دولارًا يوم الثلاثاء بإجمالي رسملة سوقية قدرها ٧٢٢ مليون دولار. BAL هو بروتوكول التمويل اللامركزي الحادي والثلاثين من حيث القيمة السوقية، وفقًا لكوين غيكو.