كوين بيز تتفوق على تيك توك لتتصدر المركز الأول في متجر تطبيقات أبل

تام شمس - الأربعاء 12 مايو 2021 02:42 صباحاً - يتصدر تطبيق بورصة كوين بيز الرائدة للعملات المشفرة المخططات في الولايات المتحدة الآن في متجر تطبيقات آبل

ووفقًا لقائمة أفضل التطبيقات على متجر أبل للتطبيقات، يعد كوين بيز حاليًا التطبيق الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، متقدمًا على تيك توك ويوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وتطبيق التداول روبن هود. يقع كاش آب، الذي يسمح للمستخدمين بإرسال الأموال وشراء بيتكوين (BTC)، في المرتبة رقم ١٢ وقت كتابة المقالة، بينما تطبيقات باينانس وترست في المركزين رقم ١٦ ورقم ١٧، على التوالي.

كان تطبيق كوين بيز قريبًا من قمة متجر تطبيقات أبل الشهر الماضي، وغالبًا ما يكون خلف روبن هود في المركز الأول. ومع ذلك، منذ أن بدأت الشركة تداول أسهمها في بورصة ناسداك في أبريل، يبدو أن اهتمام الجمهور قد ارتفع، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد مستخدمي سطح المكتب والهاتف المحمول. منذ ذلك الحين، دخلت بورصة العملات المشفرة في شراكة مع عملاق المزاد سوثيبي لتسهيل مدفوعات العملات المشفرة.

في المقابل، ربما لا يزال المشرعون في الولايات المتحدة يراقبون روبنهود بعد مزاعم التلاعب بالسوق من تطبيق التداول وكذلك من صناديق التحوط الرئيسية ردًا على ضغط البيع من مستخدمي ريديت على أسهم غيم ستوب وغيرها في وقت سابق من هذا العام. في الأسبوع الماضي، عقدت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب جلسة الاستماع الثالثة والأخيرة بشأن الجدل حول بيع أسهم غيم ستوب، لكن الرئيس التنفيذي لشركة روبنهود، فلاد تينيف، تحدث في الجلسة الأولى في فبراير.

تمت إتاحة تطبيق كوين بيز التجاري لأول مرة على متجر تطبيقات أبل في عام ٢٠١٤، وحصل على ما يقرب من مليوني عملية تنزيل في أبريل وفقًا لبيانات من موقع التحليلات سينسور تاور.