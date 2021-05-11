المجر تخطط لخفض ضريبة بيتكوين كجزء من برنامج التعافي الاقتصادي

تام شمس - الثلاثاء 11 مايو 2021 07:14 مساءً - قد يحصل مستثمرو العملات المشفرة في المجر على إعفاء ضريبي كبير قريبًا جدًا، حيث يسعى المشرعون إلى جعل الدولة الواقعة في وسط أوروبا أكثر قدرة على المنافسة في أعقاب جائحة كوفيد-١٩.

ففي مقطع فيديو ظهر على فيسبوك يوم الثلاثاء، أوضح وزير المالية "ميهالي فارغا" برنامج تحفيز حكومته حتى عام ٢٠٢٢. وكجزء من جهود الإغاثة بعد كوفيد-١٩، يفكر المشرعون في خفض الضرائب على تداول العملات المشفرة إلى ١٥٪ من الدخل، بانخفاض عن المعدل الحالي البالغ ٣٠,٥٪. مثل هذه الخطوة ستجعل المجر أكثر قدرة على المنافسة فيما يتعلق بضرائب أرباح رأس المال القائمة على العملات المشفرة.

تعتبر لوائح العملات المشفرة غير متطورة في المجر، على الرغم من تصنيف بيع وشراء الأصول الرقمية على أنها "دخل آخر" من منظور الضرائب.

فبعد الارتفاع خلال ارتفاعات السوق الصاعدة لعام ٢٠١٧، ظل تداول العملات المشفرة في المجر متواضعًا إلى حدٍ ما مقارنة بالدول الأخرى. ومع ذلك، لوحظ ارتفاع واضح منذ بداية عام ٢٠٢١.

شاركت المجر في مناقشات أولية حول العملة الرقمية للبنك المركزي، أو CBDC. وفي أغسطس ٢٠٢٠، انضم ممثل من البنك الوطني المجري إلى مناقشة مائدة مستديرة مع زملاء من البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا وآخرين لمناقشة إمكانية طرح عملات البنوك المركزية الرقمية في المستقبل.

المجر، مثل الدول الأخرى، تضررت بشدة من جائحة كوفيد-١٩. لففي مرحلة ما، كان لدى الدولة الواقعة في وسط أوروبا أسوأ معدل وفيات نتيجة كوفيد-١٩ في العالم. ومع ذلك، فقد بدأت البلاد ببطء في إلغاء أوامر الإيواء في المكان الصارمة منذ مارس مع استمرار انخفاض عدد الحالات اليومية الجديدة.