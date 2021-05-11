شركة بالانتير العملاقة لتحليلات البيانات تقبل الآن مدفوعات بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 11 مايو 2021 07:14 مساءً - تقبل الآن شركة تحليل البيانات "بالانتير" التي يقع مقرها في كولورادو والتي تبلغ تكلفتها ٣٠ مليار دولار والتي أسسها الملياردير بيتر ثيل بيتكوين من العملاء كشكل من أشكال الدفع.

ووفقًا لتقرير سي إن بي سي اليوم، قالت شركة بالانتير خلال مكالمة أرباحها للربع الأول من عام ٢٠٢١ أنها بدأت في قبول مدفوعات بيتكوين (BTC). بالإضافة إلى ذلك، تفكر الشركة في اتباع خطى تسلا ومايكروستراتيجي من خلال إضافة بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية، قائلة إن أصل العملة المشفرة "بالتأكيد خيار مطروح". من المحتمل أن تمتلك شركة بلانتير أكثر من ملياري دولار نقدًا في متناول اليد للاستثمارات.

كانت مايكروستراتيجي واحدة من أولى الشركات الكبرى التي اعتمدت بيتكوين كأصل احتياطي، حيث قامت بعمليات شراء عدة ملايين من العملات المشفرة في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. دخلت تسلا مجال العملات المشفرة في فبراير، معلنة أنها اشترت ما قيمته ١,٥ مليار دولار من بيتكوين. باعت الشركة المصنعة للسيارة فيما بعد ١٠٪ من مقتنياتها من العملات المشفرة "لإثبات سيولة بيتكوين كبديل للاحتفاظ بالنقد في الميزانية العمومية".

ساعد ثيل أيضًا في تأسيس باي بال، التي أطلقت تداول العملات الرقمية في أواخر عام ٢٠٢٠. وفي أبريل، قدمت منصة المدفوعات "فينمو" المملوكة لشركة باي بال تداول العملات المشفرة لبيتكوين وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH).