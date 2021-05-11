بلوك.ون تحصل على التمويل لبورصة عملات مشفرة قائمة على إيوس بقيمة ١٠ مليار دولار

تام شمس - الثلاثاء 11 مايو 2021 07:14 مساءً - أعلنت شركة بلوك.ون لبرمجيات بلوكتشين عن خطط لإطلاق شركة فرعية لبورصة عملات مشفرة.

ووفقًا لإصدار نُشر يوم الثلاثاء، فإن المنصة - التي يطلق عليها اسم "بوليش غلوبال" - ستعمل على إيوس بلوكتشين.

وكجزء من الإعلان، كشفت شركة تطوير إيوس يو أنها قد جمعت رأس مال يصل إلى ١٠ مليارات دولار لبورصة العملات المشفرة. ويشمل هذا المبلغ ٣٠٠ مليون دولار لتمويل المستثمرين من أمثال بيتر ثيل ومايك نوفوغراتز، بالإضافة إلى مديري صناديق التحوط آلان هوارد ولويس بيكون.

وبحسب ما ورد جاء مبلغ رأس المال المتبقي من مقتنيات العملات المشفرة لبلوك ون، بما في ذلك ١٦٤٠٠٠ بيتكوين (BTC) - بقيمة حوالي ٩ مليارات دولار بالقيمة السوقية الحالية - و٢٠ مليون إيوس. يقال أيضًا أن مطور إيوس يو قدم حقنة نقدية أخرى بقيمة ١٠٠ مليون دولار لشركة بوليش غلوبال.

في يناير الماضي، أفاد كوينتيليغراف أن مقتنيات بلوك.ون بيتكوين بلغت حوالي ١٤٠٠٠٠ بيتكوين. وتعليقًا على بورصة العملات المشفرة المخطط لها، قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوك.ون بريندان بلومر:

"سوف تستفيد البورصة الصاعدة من تقنية بلوكتشين وهيكل السوق الجديد لإحداث ثورة في مشهد التداول عالي الأداء من خلال أتمتة وظائف الطرف الثالث الباهظة بشفافية وتحويلها إلى أدوات إدارة محفظة مدرة للعائد لتزويد المؤسسات والأفراد بوصول أفضل وأكثر أمانًا إلى أحدث استراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة."

كشفت الشركة أن بوليش غلوبال ستجمع بين ميزات بنية بورصة العملات المشفرة المركزية واللامركزية. ذكرت بلوك.ون أيضًا أن البورصة المخطط لها ستعمل ككيان مستقل.

وبغض النظر عن تقديم خدمات صنع السوق الآلية، ستوفر البورصة الصاعدة أيضًا أسواق الإقراض بالإضافة إلى أدوات إدارة المحافظ للمستخدمين.