شبكة شيا ليست خضراء للغاية؟ يقال إن تعدين وحدة المعالجة المركزية يدمر محركات أقرص إس إس دي خلال أسابيع

تام شمس - الثلاثاء 11 مايو 2021 05:44 مساءً - قد لا تكون شبكة شيا، التي ظهرت على مشهد العملات المشفرة بوعدها بتنظيف الفوضى البيئية التي خلفها القائمين بتعدين بيتكوين (BTC)، خضراء كما تبدو.

فعلى عكس بيتكوين وإيثريوم وغيرهما، تقوم شبكة شيا بتعدين العملات باستخدام بديل لإثبات العمل كثيف الطاقة. يتم إنتاج عملات شيا باستخدام تخزين القرص الصلب فقط ولا يتطلب تعدينها أجهزة أسيك أو وحدات معالجة الرسومات المتخصصة.

لكن التقارير الواردة من الصين تشير إلى أن الحفاظ على البيئة ليس سهلًا كما يبدو عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة. ووفقًا لمنفذ فاست تكنولوجي المحلي، فإن العمر الافتراضي لمحرك أقراص إس إس دي قياسي بسعة ٥١٢ جيجابايت سوف يتآكل بعد ٤٠ يومًا فقط من التعدين المستمر لشيا، استنادًا إلى حجم كتابة البيانات البالغ ٢٥٦ تيرابايت في تلك الفترة الزمنية.

وسيستمر محرك القرص الصلب بسعة ١ تيرابايت حوالي ٨٠ يومًا، بينما من المتوقع أن يستمر محرك الأقراص الثابتة بسعة ٢ تيرابايت حوالي ١٦٠ يومًا. في ظل الظروف العادية، من المتوقع أن تستمر هذه القطع من الأجهزة مع العميل العادي حوالي عقد من الزمان.

بمجرد أن يتجاوز محرك الأقراص الثابتة حجم كتابة بيانات معين، تصبح حماية ضمان المستهلك لاغية وباطلة. عادةً ما يتم شحن محركات الأقراص الثابتة مع ضمانات تتراوح مدتها بين ثلاث وخمس سنوات، ومع ذلك فإن تعدين شيا قد يبطل هذه الضمانات فيما يزيد قليلًا عن شهر.

وذكرت فاست تكنولوجي أن مصنعي الأقراص الصلبة قد بدأوا في إعادة كتابة شروط اتفاقيات الضمان الخاصة بهم لتعكس حقيقة استخدام مكوناتهم في تعدين شيا. عندما بدأت شيا التداول في أوائل شهر مايو، عانى تجار التجزئة الصينيون من نقص في محركات الأقراص الصلبة، مما أدى في النهاية إلى ارتفاع تكلفة محركات الأقراص عالية السعة (١٦ تيرابايت) إلى ٦٠٠٠ يوان (٩٣٣ دولارًا).