لاعب أكسي إنفينيتي يشتري منزلين في الفلبين من أرباحه داخل اللعبة

تام شمس - الثلاثاء 11 مايو 2021 12:48 مساءً - اشترى لاعب أكسي إنفينيتي من الفلبين منزلين بأرباحه من اللعبة من أجل الربح الشهيرة التي تعمل بالعملات المشفرة.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، اتجه جون آرون راموس، البالغ من العمر ٢٢ عامًا، والذي يلعب تحت اسم مستعار "Magnus TV"، إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليعلن أنه اشترى منزلين في الفلبين من الأرباح التي حصل عليها من لعب أكسي إنفينيتي.

وفي المنشور، يعزو راموس عمليات الشراء إلى ارتفاع سعر التوكن داخل اللعبة سموذ لوف بوشن (SLP) من أكسي، والذي ارتفع بنسبة ٩٤٠٪ من ٠,٠٣٥ دولارًا يوم ٢٤ أبريل إلى أكثر من ٠,٣٦٤ دولارًا يوم ٢ مايو. تم تبديل العملة مقابل ٠,٢٠ دولار تقريبًا.

"كنت أؤمن بقدرة AXIE على الارتقاء بنا، واحتفظت بتوكنات SLP، وانتبهت إلى اتجاه مجتمع AXIE وقمت ببعض الأبحاث [...] ثم لعبت بسعر SLP للحصول على أموال كافية لشراء منزلين وفريق."

يمكن للاعبين في أكسي إنفينيتي ربح توكنات SLP من خلال منطقة معركة PVP للألعاب، حيث يقاتل اللاعبون Axies - وهي مخلوقات مستوحاة من البوكيمون يتم تربيتها في اللعبة ويتم تمثيلها على أنها توكنات غير قابلة للإتلاف.

يُصنف SLP حاليًا في المرتبة ٤٢٨ بين أكبر الأصول المشفرة من حيث القيمة السوقية مع ٨١ مليون دولار، مما أدى إلى تداول أكثر من ٤٥ مليون دولار في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

بالإضافة إلى SLP، يتمتع لاعبو أكسي أيضًا بفرص لكسب توكن حوكمة اللعبة، AXS. شهد توكن AXS أيضًا مكاسب نيزكية مؤخرًا، حيث ارتفع بنسبة ٥١١٤٪ من ٠,١٤ دولار إلى ٧,٣٠ دولارات في الأشهر الستة منذ بدء تداول التوكن.

يقال إن أكسي إنفينيتي أصبحت شائعة في الفلبين في نهاية عام ٢٠٢٠، حيث سعى الناس إلى طرق بديلة لكسب المال بعد فقدان وظائفهم بسبب الجائحة.