مجتمع العملات المشفرة على تويتر يحاول تفسير لماذا أسمى زوكربيرغ ماعزه اسم 'ماكس' و 'بيتكوين'

تام شمس - الثلاثاء 11 مايو 2021 12:48 مساءً - أثار مارك زوكربيرغ، المؤسس المشارك لفيسبوك، الإثارة عبر مجتمع العملات المشفرة بعد أن انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن تسمية اثنين من ماعزاته الأليفة باسم "بيتكوين" و "ماكس".

أعلن زوكربيرغ عن الأسماء الغريبة لماعزه الأليف في منشور على فيسبوك بتاريخ ١١ مايو جاء فيه: "ماعزاتي: ماكس وبيتكوين".

وقد دخل مجتمع العملات المشفرة على تويتر في دوامة من التكهنات ردًا على أسماء الماعز، حيث غرد المحلل LilMoonLambo لمتابعيه البالغ عددهم ٩٧٠٠٠ متابعًا: "لديكم أسبوعان لتجميع أكبر قدر ممكن من عملات بيتكوين قبل أن يعلن مارك زوكربيرغ أنه اشترى هو وفيسبوك بيتكوين خلال اجتماع المساهمين السنوي ... سيكون الارتفاع هائلًا."

شارك المؤسس المشارك لشركة مورغان كريك ديجيتال، أنتوني بومبليانو، ليسأل عما إذا كان زوكربيرغ "يخبرنا أنه من أشد المتعصبين لبيتكوين من خلال أسماء ماعزته؟

كان المؤثر "Thinking Crypto" أيضًا متفائلًا للغاية في الأخبار، حيث غرد "إذا كنت تعتقد أن الارتفاع الهائل بعد إعلان إيلون ماسك وتسلا كانت شيئًا ما، فاستعد للارتفاع مع مارك زوكربيرغ على فيسبوك!"

ومع ذلك، كان روبرت ليسنر، الرئيس التنفيذي لشركة كومباوند لابز، متشككًا في إثارة مجتمع العملات المشفرة على تويتر، حيث فسر التغريدة على أنها "إيصال أن [زوكربيرغ] سيأكل متطرفو بيتكوين على العشاء."

قد يكون لدى ليشنر وجهة نظر حول تقديم بيتكوين وماكس على العشاء. ففي عام ٢٠١٩، كشف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، أن زوك قتل أحد ماعزته بمسدس ليزر وقدمها له لتناول العشاء.

على الرغم من استنتاج الملاحظين أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك قد يرسل رسالة متعمدة إلى قطاع العملات المشفرة بأسماء الماعز الجديدة الخاصة به، فمن المحتمل أن يكون زوكربيرغ ببساطة يحاول السخرية وإثارة رد فعل على وسائل التواصل الاجتماعي وسط تزايد شعبية أصول العملات المشفرة.