أرصدة إيثريوم في البورصات المركزية تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو ٢٠١٩

تام شمس - الثلاثاء 11 مايو 2021 09:54 صباحاً - وفقًا لتحليل من شركة التحليلات على السلسلة "غلاسنود"، انخفض مجموع إيثريوم في البورصات إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.

وتُقدر غلاسنود أن ١٣,٣ مليون إيثريوم محتجزة حاليًا في البورصات المركزية، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو ٢٠١٩. على هذا النحو، تمتلك المنصات المركزية ما يقرب من ٥٢,٤ مليار دولار من إيثريوم أو ١١,٥٪ من إجمالي إمداد إيثريوم.

انخفض عدد عملات إيثريوم في البورصات المركزية بنسبة ٣٠٪ خلال ٩ أشهر منذ أن بلغ ذروته عند ١٩ مليون إيثريوم خلال سبتمبر ٢٠٢٠.

يُفهم عادةً أن الرصيد المنخفض لإيثريوم في البورصات هو أمر صعودي للأسواق لأنه يؤدي إلى انخفاض في العرض بالنسبة للطلب على منصات التداول الشائعة. وتشير أرصدة البورصات المتضائلة إلى أن المستثمرين على المدى الطويل ينقلون أصولهم إلى تخزين آمن أو يقفلون أموالهم لكسب عوائد من خلال بروتوكولات التمويل اللامركزية أو التكديس.

في تقريرها يوم الاثنين بعنوان "Week on Chain"، أشارت شركة تزويد البيانات أيضًا إلى أن هناك بعض الانخفاض في التعرض لعملة بيتكوين لصالح إيثريوم.

وقد ربطت غلاسنود سلوك الإنفاق لمخرجات معاملات بيتكوين القديمة غير المنفقة والتي تتراوح بين ٦ أشهر و٣ سنوات، ووجدت دليلًا على أن المستثمرين على المدى الطويل كان من الممكن أن يتحولوا مؤخرًا إلى إيثريوم:

"في حين أن هذه مجرد ملاحظة تجريبية (ارتباط سببية)، فإن الزيادة الواضحة في إنفاق عملات بيتكوين الأقدم التي يتم إنفاقها مرة أخرى للتداول بعد فترة طويلة من الاحتفاظ يجعلها حالة مقنعة."

مخرجات بيتكوين المستهلكة مقابل سعر إيثريوم: غلاسنود

وأضاف التقرير أن النشاط على السلسلة قد زاد بشكل كبير خلال الأسابيع الأربعة الماضية لإيثريوم وسط حركة السعر الصعودية الأخيرة للعملة. شهد العدد الإجمالي لمكالمات العقود الذكية ومعاملات يوني سواب والمعاملات اليومية ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام.

كما سجلت المعاملات اليومية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ١,٦٣ مليون هذا الأسبوع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٢٢,٥٪ عن الذروة السابقة في ديسمبر ٢٠١٧.

في وقت كتابة هذه المقالة، كانت أسعار إيثريوم تتداول عند أقل بقليل من ٣٩٠٠ دولار - وهو ما يعتبر تهدئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٤٢٢٠ دولارًا يوم ١٠ مايو.