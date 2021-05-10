فريق كرة القدم الوطني الإسباني يطلق توكن المشجعين على منصة تركية

تام شمس - الاثنين 10 مايو 2021 05:45 مساءً - سيطلق المنتخب الإسباني لكرة القدم أول توكن لمشجعي فريق كرة القدم الوطني في العالم بفضل الشراكة بين الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ومنصة بلوكتشين التركية بيتشي تكنولوجي.

سيتم إطلاق التوكن على بيتشي تشين، وسيتم توفير جميع البنية التحتية التقنية بواسطة بيتشي تكنولوجي. ووفقًا لإعلان حديث، ستكون بيتشي تكنولوجي شريك بلوكتشين الحصري للفريق خلال الشراكة الأولية التي مدتها ثلاث سنوات، تليها فترة اختيارية مدتها سنتان.

كما أن الشراكة تجعل بيتشي راعي شعار جيرسي للمنتخب الوطني الإسباني. سيرتدي لاعبو كرة القدم المشهورون عالميًا مثل سيرجيو راموس وديفيد دي خيا وباكو ألكاسير قمصانًا تحمل علامة بيتشي أثناء التدريب.

وقد أشار مؤسس بيتشي تكنولوجي تشاداس تشالار إلى التأثير الهائل للمنتخب الإسباني على كرة القدم العالمية، قائلًا: "تمثل هذه الشراكة أول توكن للمشجعين قائم على بلوكتشين لفريق كرة قدم وطني."

كما شدد رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، على أهمية استخدام التكنولوجيا المتطورة، قائلًا: "تتيح لنا هذه الشراكة خلق المزيد من التآزر والترابط بشكل أكبر مع مشجعي المنتخب الإسباني لكرة القدم في جميع أنحاء العالم."

دخلت شركة بيتشي تكنولوجي سابقًا في شراكة مع فريق سباق ماكلارين للفورمولا ١ وفريق كرة السلة الوطني التركي لإطلاق توكن المشجعين. حسبما ورد في وقتٍ سابق من هذا العام، وقع فريق كرة القدم الأوروبي رينجرز فوتبول كلوب صفقة رعاية مع بيتشي. وسيظهر شعار منصة العملات المشفرة التركية على السراويل القصيرة لفريق رينجرز فيرست، وفقًا للشراكة.