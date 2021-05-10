مُصدر صندوق بيتكوين الكندي المتداول في البورصة يسعى إلى تحقيق "بيتكوين خضراء"

تام شمس - الاثنين 10 مايو 2021 05:45 مساءً - أعلنت شركة ناينبويت بارتنرز إل بي، وهي إحدى جهات إصدار صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الكندية، عن خطط لتعويض البصمة الكربونية لمنتجها.

ووفقًا لبيان صدر يوم الاثنين، وقّعت ناينبويت شراكة مع مزود خدمة تعويض الكربون كاربون إكس. وكجزء من الشراكة، ستخصص ناينبويت جزءًا غير معلن من رسومها الإدارية لشراء أرصدة الكربون لتحييد الأثر البيئي لعملية تعدين بيتكوين الخاصة ببيتكوين المحتفظ بها في صندوقها.

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، أعلنت ناينبويت عن خطط لتحويل صندوق بيتكوين الاستئماني إلى صندوق متداول في البورصة في مارس، مع تقديم نشرة الصندوق إلى المنظمين في الشهر التالي.

وستشهد الشراكة أيضًا قيام معهد تصنيفات الكربون للعملات المشفرة بتقديم تقديرات علمية لاستهلاك طاقة تعدين بيتكوين. وبحسب ما ورد سيتم توجيه أرصدة الكربون المشتراة نحو جهود الحفظ في غابة الأمازون.

وتعليقًا على السبب وراء هذه الخطوة، صرح أليكس تابسكوت، المدير الإداري للأصول الرقمية في ناينبويت، لبلومبرغ:

"بالنسبة لبعض المستثمرين الذين يشعرون بالقلق بشأن البصمة الكربونية للتعدين، قد يكونون حذرين من الاستثمار في صندوق بيتكوين المتداول في البورصة. ما نقوم به هو إنشاء ما نأمل أن يكون حلًا لتلك المشكلة ومنحهم الخيار الذي يريدونه، وبصراحة، الذي يحتاجون إليه".

وفي الواقع، لا تزال "قصة غليان المحيط" مرتبطة بتعدين بيتكوين مع منتقدين يشيرون إلى استهلاك الطاقة المرتفع لمنشآت التعدين في جميع أنحاء العالم. في وقتٍ سابق من شهر مايو، تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس شيوخ ولاية نيويورك لحظر تعدين بيتكوين في الولاية لمدة ثلاث سنوات بسبب مخاوف تتعلق بالطاقة.