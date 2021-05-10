سعر لايتكوين يصل إلى أعلى مستوى له عند ٤٠٠ دولار، لكن الزيادة تعرضها لخطر الارتفاع المحموم

تام شمس - الاثنين 10 مايو 2021 03:51 مساءً - كسرت لايتكوين (LTC) علامة ٤٠٠ دولار، ووصلت إلى أعلى سعر جديد على الإطلاق عند ٤١٤ دولارًا على بيتستامب يوم الاثنين.

تكمن مشكلة شراء لايتكوين في أنها أصبحت باهظة الثمن في فترة قصيرة جدًا. إذ تبلغ قيمة العملة المشفرة في المرتبة العاشرة في العالم من حيث القيمة السوقية ٢١٥٪ أكثر مما كانت عليه في بداية هذا العام، حيث ارتفعت من ١٢٤,٤٢ دولارًا أمريكيًا إلى مستوى قياسي جديد يبلغ ٤١٣,٩٠ دولارًا أمريكيًا.

وقد هزم ارتفاعها الهائل الأسواق التقليدية في إطار زمني من عام حتى تاريخه، حيث يتوقع العديد من المحللين المستقلين الآن أن تمتد هذه الخطوة نحو ٥٠٠ دولار.

التداول بالتناوب

جاءت العوائد اللافتة للنظر في سوق لايتكوين في أعقاب حركة صعودية واسعة في سوق العملات المشفرة. حقق أكبر منافسي العملات المشفرة الفضية، بما في ذلك إيثريوم (ETH) وريبل وكاردانو (ADA) والعديد من الآخرين، أرباحًا أفضل، مع دوجكوين (DOGE)، وهي عملة مشفرة قائمة على الميم، ارتفعت بأكثر من ١٧٠٠٠٪ منذ بداية العام في وقتٍ ما.

وقد أبرز جيسون لاو، رئيس العمليات في أوكي كوين - شركة خدمات عملات مشفرة مقرها سان فرانسيسكو - وجود علاقة عكسية بين لايتكوين ودوجكوين، مشيرًا إلى أن أسعار صزوج دوجكوين مقابل الدولار انخفضت بنسبة ١٢٪ في الفترة التي شهدت تداول زوج لايتكوين مقابل الدولار مع معدلات أعلى بنسبة ١٢٪.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر هيمنة لايتكوين، وهو مقياس يقيس قوة لايتكوين مقابل بقية سوق العملات المشفرة، من ٠,٩٦٪ يوم الأحد إلى ١,١١٪ يوم الاثنين. يعكس هذا أيضًا تحولًا عاطفيًا إلى أسواق لايتكوين حيث تظهر ارتفاعات العملات المشفرة البديلة الأخرى علامات على التهدئة.

مؤشر هيمنة لايتكوين يتعافى وسط التداول بالتناوب. المصدر: هيمنة لايتكوين على تريدينغ فيو

لكن لايتكوين تتصارع الآن مع نفس مخاطر المبالغة في التقييم التي تسببت في انهيار سعر دوجكوين بنسبة تصل إلى ٣٣٪ في الجلسات السابقة. في صميم هذا التشبيه الهبوطي يكمن مؤشر مذبذب الزخم الكلاسيكي، الذي يُطلق عليه اسم مؤشر القوة النسبية (RSI)، والذي تنبأ تاريخيًا بانعكاسات الأسعار المحتملة في الأسواق العالمية. والآن يروي نفس القصة عن لايتكوين.

ذروة شراء لايتكوين؟

يظهر المخطط البياني اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار مؤشر القوة النسبية له عند مستوى انعطاف بالقرب من ٧٩,٠٢. هذا يبلغ ٩ نقاط فوق عتبة ذروة الشراء، والتي أدت في وقت سابق إلى تصحيح الأسعار.

استجابة سعر لايتكوين لمستويات مؤشر القوة النسبية المرتفعة في التاريخ الحديث. المصدر: زوج لايتكوين مقابل الدولار على تريدينغ فيو

عادةً ما يؤدي انعكاس الاتجاه قصير المدى في سوق لايتكوين - عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية - إلى اختبار السعر المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا (الموجة الخضراء) كدعم مؤقت. في الوقت نفسه، تدفع عمليات البيع الممتدة المتداولين إلى التعامل مع المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا (الموجة الزرقاء) باعتباره الهدف الأساسي للجانب السفلي.

لذلك، فإن التراجع المحتمل في أعقاب الحركة المتفجرة الأخيرة قد يؤدي إلى إرسال زوج لايتكوين مقابل الدولار إلى ٢٥٢–٣١٠ دولارات بناءً على تقييمات المتوسط ​​المتحرك الحالية.

محفزات الاقتصاد الكلي

بعيدًا عن العوامل الفنية، تستمر محفزات الاقتصاد الكلي في دعم أسواق العملات المشفرة بشكل عام.

حيث أظهرت دراسة أجراها تشارلز شواب أن أكثر من ٥١٪ من مستثمري جيل الألفية والجيل زد من المرجح أن يستثمروا في العملات المشفرة أكثر من الأسهم التقليدية. وقد ارتفع اهتمامهم بقطاع الأصول الرقمية الناشئة في أعقاب مخاوف من التضخم وانخفاض قيمة الدولار، خاصة وأن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تستجيب لوباء فيروس كورونا بتيسير السياسات النقدية.

حيث أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، على سبيل المثال، أنه سيواصل برنامج شراء الأصول الشهري البالغ ١٢٠ مليار دولار مع الحفاظ على المعدلات المعيارية بالقرب من الصفر على الأقل حتى عام ٢٠٢٣. وقد أدى ذلك إلى خفض تكاليف الفرصة البديلة للاحتفاظ بالملاذات الآمنة التقليدية مثل السندات والدولار بين المستثمرين الإقليميين.

في الوقت نفسه، فإن العلاقة بين بيتكوين (BTC) ولايتكوين تقف بالقرب من ٠,٤٠، وفقًا للبيانات التي تم جمعها من كريبتو ووتش.