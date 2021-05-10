علي باي تخطط للسماح للمستخدمين باختبار اليوان الرقمي الصيني

تام شمس - الاثنين 10 مايو 2021 03:51 مساءً - من المخطط أن تقوم علي باي، وهي منصة الدفع عبر الهاتف المحمول التي تملكها آنت غروب، للسماح لبعض مستخدميها بالمشاركة في النظام البيئي للتجارة الناشئة باليوان الرقمي.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال يوم الاثنين، فإن هذه الميزة الجديدة هي نتيجة لمشاركة ماي بنك في بروتوكولات اختبار الدفع الإلكتروني للعملة الرقمية الموسعة في البلاد.

تعزز الأخبار مشاركة آنت غروب في مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني. وفي الواقع، تمتلك المجموعة حصة أغلبية في ماي بنك - وهو أحد أكبر بنوك الإنترنت فقط في البلاد.

في بيان نقلته سي إن بي سي، أكدت آنت غروب مشاركتها في تجارب اليوان الرقمي، مضيفةً:

"بصفته أحد المشاركين في تجربة e-CNY، سيقدم ماي بنك الشريك في آنت غروب بثبات التجربة وفقًا للترتيب العام لبنك الصين الشعبي. ستواصل مجموعة آنت غروب، جنبًا إلى جنب مع ماي بنك، دعم البحث والتطوير والتجربة في e-CNY الخاص ببنك الصين الشعبي".

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، تتعاون مجموعة آنت غروب مع بنك الصين الشعبي في العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٧. ويقال إن البنك المركزي الصيني يستخدم بيئة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشركة لإنشاء تطبيقات رقمية مرتبطة باليوان.

يواصل بنك الشعب الصيني (PBoC) الترويج لاستخدام اليوان الرقمي عبر سلسلة من عمليات التوزيع واسع النطاق واليانصيب في العديد من المدن. وغالبًا ما تستهدف أحداث التبني هذه مهرجانات التسوق مع تشجيع التجار على قبول العملة كوسيلة للدفع.