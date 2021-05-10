الاهتمام بالبحث على غوغل عن دوجكوين يتفوق على بيتكوين لأول مرة

تام شمس - الاثنين 10 مايو 2021 02:55 مساءً - تجاوز الاهتمام العام العالمي بدوجكوين (DOGE)، وفقًا لإحصائيات البحث على الإنترنت، الاهتمام ببيتكوين (BTC) لأول مرة. ووفقًا لبيانات من مؤشرات غوغل، فإن القيم المخصصة لكل عملة مشفرة في الفترة من ٢ إلى ٨ مايو تقف عند ٥٦/١٠٠ نقطة لدوجكوين مقابل ٤٨/١٠٠ لبيتكوين.

حسبما يظهر المخطط البياني أدناه، غالبًا ما ارتبط الاهتمام بالبحث عن DOGE على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ارتباطًا وثيقًا بالقمم والانخفاضات في الاهتمام العام في بيتكوين، على الرغم من أن الاهتمام بالعملتين قد تباعد في السابق. ومع ذلك، لا يظهر هذا الأسبوع فقط عدم ارتباط قوي ولكن مستوى أعلى من الاهتمام بدوجكوين من حيث القيمة المطلقة.

مقارنة بيانات بحث مؤشرات غوغل بين DOGE (أحمر) وBTC (أزرق) على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية

حسبما ورد سابقًا، شهدت DOGE موجات دراماتيكية في عام ٢٠٢١. وفي منتصف أبريل، اكتسبت العملة ٨٠٪ من القيمة في يوم واحد فقط لتصل إلى ٥٠٠٠٪ في عائدات العام حتى تاريخه. وباعتبارها عملة مشفرة أساسية، فإن الكثير من الزيادات المذهلة في أسعار الأصل كانت مدفوعة بالتوجهات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن القول بتأييدها المتكرر، وإن كان مرحًا، من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

ولا يزال سعر DOGE مرتفعًا بنسبة تزيد عن ٦٠٠٪، ولكنه يتداول بشكل أفقي مع انخفاض قيمته ٠,٦٪ خلال الأسبوع، ومكاسب بنسبة ١,٦٪ خلال اليوم.