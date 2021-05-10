الرئيس التنفيذي لباينانس يقول إن التقلب "ليس فريدًا بالنسبة للعملات المشفرة": تُظهر البيانات أنه وقود بيتكوين

تام شمس - الاثنين 10 مايو 2021 05:41 صباحاً - خلال مقابلة مع بلومبرغ تي في يوم ٣ مايو، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو أن بيتكوين (BTC) "ربما تكون أقل تقلبًا" من أسعار أسهم أبل (AAPL) وتسلا (TSLA).

جادل زاو بأن تقلب العملة المشفرة لا يختلف عن سوق الأسهم، مضيفًا: "التقلب في كل مكان" وأنه "ليس فريدًا بالنسبة للعملات المشفرة".

ومع ذلك، من المحتمل أن يعرف المشاركون في تداول العملات المشفرة أن أسعار العملات المشفرة تتقلب كثيرًا مقارنة بالشركات المدرجة في قائمة الشركات بقيمة تريليون دولار. وهذا يستدعي التساؤل عما إذا كان زاو يكتشف اتجاهًا ربما فاته البعض أم لا؟

تقلبات تاريخية على مدى ٦٠ يومًا، بيتكوين مقابل الأسهم. المصدر: كوينتيليغراف

القراءة الأولى الواضحة من الرسم البياني أعلاه هي أن كلًا من بيتكوين وتسلا يشتركان في مستويات تقلب مختلفة عند مقارنتها بأسهم تريليون دولار مثل أبل وأمازون.

علاوة على ذلك، يبدو أن الأسهم قد شهدت ذروة تقلب لمدة ٦٠ يومًا في نوفمبر ٢٠٢٠، بينما كانت عملة بيتكوين هادئة نسبيًا.

تسلا هي الاستثناء وليست القاعدة

شيء آخر يجب مراعاته هو أن القيمة السوقية لشركة تسلا تبلغ ٦٣٣ مليار دولار، ولم تسجل بعد صافي دخل ربع سنوي يزيد عن ٥٠٠ مليون دولار. وفي الوقت نفسه، فإن كل شركة عالمية من أفضل ٢٠ شركة مربحة بشكل لا يصدق. وهي تشمل مايكروسوفت (MSFT) وغوغل (GOOG) وفيسبوك (FB) وأرامكو السعودية (ARAMCO.AB) وعلي بابا (BABA) وتي إس إم لأشباه الموصلات (TSM).

أكثر ١٢ سهم رأسمال سوقي متذبذب بقيمة ٢٠٠ مليار دولار. المصدر: إنفستينغ دوت كوم

توضح القائمة أعلاه الأسهم الأكثر تقلبًا في قائمة أفضل ١٢ و١٢ سهمًا لإظهار كيف أن تقلبات أسعار تسلا (TSLA) بعيدة جدًا عن متوسط ​​الشركات الأخرى ذات القيمة السوقية البالغة ٢٠٠ مليار دولار. كان التقلب الملحوظ في العملات المشفرة هو القاعدة، نظرًا لوجود نقص في الأرباح، ودورة مرحلة اعتماد مبكرة جدًا، وعدم وجود نموذج تقييم راسخ.

لا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيرًا في الإحصائيات للتأكد من أن أداء مؤشر إس وبي ٥٠٠ كان مستقرًا إلى حد كبير خلال العام الماضي، باستثناء أسبوعين في سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٠.

أداء إس وبي ٥٠٠ لمدة ١٢ شهرًا، مخطط ٥ أيام. المصدر: تريدينغ فيو

قد يكون زاو هو مؤسس بورصة العملات المشفرة الرائدة، لكنه لا يتداول بشكل شخصي. وعلى العكس من ذلك، فهو يوصي في الواقع بالاحتفاظ بالعملات (HODL) بدلًا من التداول في كل حالة ممكنة.

التقلب لا يقيس العوائد

يمثل تحليل التقلبات بشكل حصري مشكلة كبيرة أخرى. إذ يستبعد المؤشر أهم مقياس للمستثمرين وهو العائد. ولا يهم إذا ما كان أحد الأصول متقلبًا بدرجة أكبر أو أقل، أو إذا كان أحد الأصول، في المتوسط ​​، يحقق مكاسب أعلى باستمرار من الأصول الأخرى.

أدرجت مايكروستراتيجي تقريبًا كل العملات ومؤشر الأسهم ومكون مؤشر إس وبي ٥٠٠، ويمكن للمحللين الفضوليين مقارنة العوائد ونسبة شارب جنبًا إلى جنب مع بيتكوين.

وكما هو موضح في الهوامش:

"نسبة شارب هي مقياس للعوائد المعدلة حسب المخاطر (المعدلة حقًا للتقلب). وهي طريقة لقياس مقدار عائد الاستثمار الناتج عن المخاطرة (التقلب) التي تحملها على مدى فترة زمنية معينة."

عائد بيتكوين ونسبة شارب مقابل الأصول والمؤشرات الرئيسية. المصدر: مايكروستراتيجي

كما توضح البيانات بوضوح، فإن بيتكوين هي الفائزة في مقاييس المخاطرة والعودة مقابل كل أصل ومؤشر رئيسي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. وتحدث نتيجة مماثلة أيضًا عند استخدام إطار زمني مدته ٥ سنوات.

لذلك، ربما يكون زاو قد صرح ببساطة بشكل غير صحيح أن تقلبات بيتكوين تشبه مخزون الشركات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار. ومع ذلك، عند تعديل المقياس بناءً على العوائد، تكون هي الفائزة بلا منازع.

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