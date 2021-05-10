صعود الأعمال الخيرية للعملات المشفرة: إيلونغيت ومانش يجمعان الملايين لأسباب مختلفة

تام شمس - الاثنين 10 مايو 2021 03:48 صباحاً - جمع مشروعان غير مرتبطين بالعملات المشفرة أكثر من ٣ ملايين دولار للمساهمات الخيرية هذا الشهر، مما يؤكد على إمكانات الأصول الرقمية في مساعدة المؤسسات غير الربحية القائمة على المهام في جميع أنحاء العالم.

نجح مشروع إيلونغيت، وهو مشروع للعملات المشفرة، بدأ كمحاكاة ساخرة لإشارة إيلون ماسك إلى فضيحة ووترغيت، في جمع مليوني دولار للعديد من برامج الدعم الغذائي والعامة عبر مؤسسة الإغاثة الإنسانية وغيف إنديا. هذا الأخير هو جهد إغاثة من كوفيد-١٩ في الدولة الواقعة في جنوب آسيا في أعقاب الارتفاع المدمر في الإصابات الجديدة.

بعض أكبر المساهمين في إيلونغيت هم منظمة الأطفال العالمية ومنظمة العمل ضد الجوع ومنظمة تنظيف المحيط وبيغ غرين ومؤسسة الإغاثة الإنسانية وغيف إنديا، من بين آخرين.

وقد صرح حسن عزيز، كبير مسؤولي التكنولوجيا في المشروع أنه "خلال شهر واحد فقط، نما نظام إيلونغيت البيئي لتغيير وجه الأعمال الخيرية وتداول العملات المشفرة".

وأعلنت إيلونغيت أيضًا أن توكنها سيبدأ التداول في بيت مارت يوم الاثنين، ١٠ مايو.

على الرغم من أن إيلونغيت بدأت كميم، فقد برزت كلاعب رئيسي في سوق الجمعيات الخيرية القائمة على العملة المشفرة. حيث يدعي المشروع أن لديه أكثر من ٤٠٠٠٠٠ مالك للتوكنات في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، جمع مشروع التمويل اللامركزي "مانش" أكثر من مليون دولار لمساعدة قضايا مختلفة في الدول النامية من خلال صندوق غيف ويل ماكسيمم إمباكت فند. على مر السنين، خصص صندوق ماكسيمم إمباكت فند عشرات الملايين من الدولارات لمكافحة الملاريا والأمراض الأخرى في إفريقيا.

كان مشروع مانش قادرًا على جمع الأموال عن طريق رسوم معاملات إيثريوم (ETH) على كل أمر بيع وشراء يتم إجراؤه على منصته. وقد تم توزيع رسوم المعاملة، التي كانت ١٠٪، بالتساوي على حاملي التوكنات والجمعيات الخيرية.