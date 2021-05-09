دوجكوين تنخفض بعد الإشارة إليها من إيلون ماسك في ساترداي نايت لايف

تام شمس - الأحد 9 مايو 2021 08:42 صباحاً - حصلت العملة المشفرة المستندة إلى الميم، دوجكوين، أخيرًا على شهرتها التي طال انتظارها في ساترداي نايت لايف - ولكن على الرغم من آمال المحتفظين بالعملة، كانت النتيجة الفورية هبوطًا عنيفًا.

حظى الأصل الرقمي أخيرًا يفرصته على التلفزيون المباشر الليلة في مونولوج ماسك الافتتاحي من العرض الكوميدي المثير للإعجاب وذلك بعد أن أثار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومشجع دوجكوين "إيلون ماسك" الحماس حول العملة لأول مرة في أواخر أبريل. وكانت الإشارة عبارة عن سطر افتتاحي من والدة ماسك، والتي انضمت إليه على خشبة المسرح وسألت عما إذا كانت هدية عيد الأم هي دوجكوين؛ وأجاب ماسك أنها كذلك.

في الدقائق التي تلت ذلك، تراجع زوج دوجكوين مقابل الدولار بنسبة ٢٥٪، وانخفض إلى ٠,٥٠ دولار من أعلى مستوى عند ٠,٦٦ دولار في بداية العرض. وقد تعافت العملة منذ ذلك الحين جزئيًا، وتم تداولها عند ٠,٥٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

قبل ساعة من بدء الحلقة، كان سعر دوجكوين مستقرًا عند ٠,٦٦ دولارًا، منخفضًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٠,٧٢ دولارًا. وقد يكون هناك زوج من الرياح المعاكسة الهبوطية تشارك في المسؤولية عن التراجع: بدا أن ماسك نفسه يحاول تجاوز الضجة، وحث المتابعين في تغريدة على "الاستثمار بحذر"، وتشير مجموعة من البيانات الجديدة إلى أن العديد من المستثمرين قد يحولون أرباح DOGE في الأصول الرقمية الكبيرة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن باري سيلبرت - المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة العملات الرقمية، الشركة الأم لشركة أدوات الاستثمار المشفرة غرايسكيل - عن بيع عام لـ DOGE عبر بورصة FTX. وكشف في سلسلة تغريدات متابعة عن أن الصفقة بلغ حجمها مليون دولار وأن أي عائدات أو أموال متبقية بعد إغلاق التوكيل سيتم التبرع بها للجمعيات الخيرية.

(من غير الواضح إذا ما كان سيلبرت يستخدم كلمة "نحن" للإشارة إلى ديجيتال كارنسي غروب، إحدى شركات حافظة أعمالها، أم أنه ببساطة وبشكل غريب يستخدم ضمير الجمع للإشارة إلى نفسه).

ومع ذلك، كان العديد من مستثمري DOGE يأملون في صيحة رفيعة المستوى حول ما بدا أنه حدث ثقافي شعبي كبير. اختار إن بي سي، وهو الاستوديو الذي يقف وراء ساترداي نايت لايف، لأول مرة على الإطلاق البث المباشر للحلقة على يوتيوب، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

حتى الإشارة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر DOGE أيضًا: فقد أثبتت عملة الميم أنها عرضة لتحركات الأسعار بناءً على حجم وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابي، وقد أظهرت دراسات متعددة أن التغريدات من ماسك غالبًا ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كان يُعتقد أن الإشارة إلى منصة أكبر قد تؤدي إلى مكاسب أكبر.

في بداية العرض الأول للحلقة، تكهن سام ترابوكو، متداول من ألاميدا ريسرش (الذي قال في تغريدة سابقة أنه كان "يدرس بنية حلقة ساترداي نايت لايف النموذجية لمحاولة فهم متى سيكون ذكر DOGE هو الأكثر طبيعية") أنه إذا لم يرد ذكر المزحة أو لم تأتِ في المونولوج الافتتاحي لماسك، فستكون "في كل مكان".

على الرغم من وصولها خلال المونولوج، إلا أن المتداولين استجابوا للأمر بشكل سلبي. يبقى أن نرى إذا ما كان العرض الهزلي الذي يركز على DOGE في وقت لاحق من العرض يمكن أن يقلب ثروات الأصول المضاربة.