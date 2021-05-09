سعر إيثريوم يقترب من ٤ آلاف دولار بينما يسرق شيبا إينو (SHIB) زخم دوجكوين

تام شمس - الأحد 9 مايو 2021 02:41 صباحاً - انتعش سوق العملات المشفرة في عطلة نهاية الأسبوع حيث وصلت إيثريوم (ETH) ودوجكوين (DOGE) وشيبا إينو (SHIB) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث يقودون مجموعة العملات الرقمية إلى قمة السوق.

يُعزى الكثير من الإثارة وراء ارتفاع دوجكوين إلى الظهور المرتقب لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والمدافع عن دوجكوين، في العرض الكوميدي الشهير ساتدرداي نايت لايف. من ناحية أخرى، يستمر إيثريوم في الارتفاع نحو ٤٠٠٠ دولار مع ارتفاع الاهتمام المؤسسي بالعملة البديلة، كما أن اقتراب الانقسام الحاد في لندن يجعل المستثمرين يشعرون بتفاؤل إضافي.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أنه بعد الانخفاض لفترة وجيزة إلى مستوى منخفض بلغ ٣٤١٨ دولارًا في الساعات الأخيرة من يوم ٨ مايو، استعاد سعر إيثريوم ثباته واستمر في القفز بنسبة ١٣٪ ليصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣٩٥٨ دولارًا.

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

في حين أن البعض قد فوجئ بالحركة الصعودية من ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، إلا أنها لم تكن بمثابة صدمة لمحلل سوق كوينتيليغراف، مارسيل بيشمان، الذي أوضح مؤخرًا كيف يمكن لإيثريوم أن تستمر بسهولة حتى ٥٠٠٠ دولار.

استغلت بيتكوين (BTC) وقتها بعيدًا عن دائرة الضوء لتتسلق بهدوء للأعلى مع محاولة المضاربين على الصعود الآن إبقاء السعر فوق ٥٩٠٠٠ دولار.

"عملات الميم" ذات الطابع الكلابي تتصدر المجموعة

برزت دوجكوين كواحدة من أكبر جاذبي الاهتمام السائد في تاريخ العملات المشفرة حيث حصل العشرات من المستخدمين الجدد على طعمهم الأول لتداول العملات المشفرة من توكن الميم الشهير.

أدى تراكم الزخم لمدة أسبوع لدوجكوين إلى ارتفاع بنسبة ٢٥ ٪ في ساعات التداول المبكرة يوم السبت مما رفع قيمته إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٧٤ دولار قبل أن يؤدي جني الأرباح إلى انخفاض السعر مرة أخرى إلى ما دون ٠,٦٨ دولار.

مخطط زوج دوجكوين مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بفضل الاهتمام العالمي الذي اجتذبته دوجكوين، نشأ عدد من المشاريع ذات الطابع الكلابي، بما في ذلك شيبا إينو (SHIB)، والتي ظهرت على الساحة بعد مسيرة استمرت يومين وشهدت إطلاق قيمتها أعلى بنسبة ١١٠٠٪ لتأسيس مشروع جديد سجل أعلى مستوى عند ٠,٠٠٠٠١٧٨ دولار.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,٤٦٣ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٤,٨٪.

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