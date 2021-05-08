اختراق مشروع التوكنات غير قابلة للإتلاف بقيمة ٨٥ مليون دولار.. والمهاجم يستولى على توكن فريد يساوي ٧٠٠٠٠٠ دولار

تام شمس - السبت 8 مايو 2021 11:55 مساءً - كانت شركة تطوير التوكنات غير القابلة للإتلاف الأسطورية "لارفا لابز" ضحية استغلال هذا الصباح، حيث وجد أحد المهاجمين طريقة لسك توكن نادر غير قابل للإتلاف بقيمة تزيد عن ٧٠٠٠٠٠ دولار من مجموعة "ميت بيتس".

أثار المهاجم، ٠xNietzsche، النقاش حول الهجوم على تويتر هذا الصباح، قائلًا إنه يتوقع تحقيق "٣٠٠٠٠٠ دولار في الساعة" طوال مدة الهجوم. ثم حذف منذ ذلك الحين التغريدات، قائلًا إنها ظهرت على أنها "غبية".

وقد ركز هجومه بشكل أساسي على "إعادة تدوير" نواتج سك ميت بيتس الخاصة به حتى منحه العقد واحدة يريدها. يشتمل عقد ميت بيتس على ملف نظام ملفات بين الكواكب مضغوط، والذي يكشف عن خصائص معرّف كل ميت بيتس. معرفات ميت بيتس المتبقية هي معرفة عامة، ولكن حتى انتشار تسرب IPFS، لم تكن خصائصها كذلك. نتيجةً لذلك، احتاج ٠xNietzsche ببساطة إلى إعداد قائمة بالمعرفات المرغوبة، وتصميم عقد يسك ميت بيتس مرارًا وتكرارًا، لكنه ألغى المعاملة إذا لم يحصل على معرّف مناسب.

يُظهر عنوان إيثرسكان ٣٤٥ معاملة إجمالية، مئات منها عبارة عن "لفات" فاشلة للحصول على ميت بيتس مرغوبة. يبدو أن القائمة الناجحة الوحيدة هي لميت بيت ١٦٦٤٧، "زائر" أو أجنبي. تم شراء ١٦٦٤٧ من قبل الجامع الكبير "برانسكي" مقابل ٢٠٠ إيثريوم. في منطقة أوبن سي، يتم إدراج ميت بيت الزائر التالي الأقل سعرًا مقابل ٣٠٠ إيثريوم.

في منشور مثبت في ديسكورد، أعلنت لارفا لابز أنها أغلقت السوق منذ ذلك الحين.

جاء في الإعلان جزئيًا: "لقد أوقفنا مؤقتًا سك المجتمع والتداول في عقد ميت بيتس. والعقد آمن، جميع ميت بيتس آمنة، والتداول يسير على ما يرام ".

في حين أنه كان من المقرر أن تنتهي فترة سك ميت بيتس يوم الاثنين، فإن بعض مالكي كريبتو بانك وأنثيغليفس (كل منهم يحق له الحصول على ميت بيت على أساس واحد لواحد) ربما لم يستردوا حسابهم بعد. نتيجة لذلك، يخطط فريق لارفا لابز "لتوفير نموذج يمكنك من خلاله استخدام محفظتك لتوقيع رسالة تثبت ملكية بانكس/ غليفس الخاصة بك، وسنقوم بسك ميت بيتس من أجلك باستخدام وظيفة devMint"، مما يسمح للمستخدمين بالاستمرار في التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع مع منع الآخرين من استغلال الثغرة.

من خلال تقديرات ٠xNietzsche الخاصة، كان من الممكن أن يكون استغلاله أكثر نجاحًا. حسب المنشورات في ديسكورد، نظرًا لطول الهجوم قبل إغلاق السوق، شعر أنه "كان يجب أن يحصل على ميبيز في ذلك الوقت". وأشار أيضًا إلى أن عقده يكلف "حوالي ٢٠ ألف دولار في الساعة في رسوم الغاز" وأنه اضطر إلى شراء توكنات بانك مع ميت بيتس غير المستردة حتى يعمل استغلال الثغرات، مما يعني أنه تم تخفيض إجمالي مساحته بسبب التكاليف المرتبطة:

في تغريدة محذوفة الآن، قال إنه قام بجمع "٥٠ غيثريوم و ٥ فلور بانكس" من الاستغلال.

أخبر مصدر مجهول كوينتيليغراف أن جامعي التوكنات غبر القابلة للإتلاف الآخرين كانوا على دراية بأسلوب الهجوم، لكنهم لم يختاروا استغلاله لأنهم شعروا أنه سيكون "غير أخلاقي". تشير التغريدات الصادرة بالأمس إلى أن الآخرين كانوا بالفعل على دراية بتسريب IPFS وقد حددوا أندر ما تبقى من ميت بيت، ١٠٧٦١، والذي كان من بين أهداف ٠xNietzsche.

يناقش المجتمع حاليًا علنًا ما سيعنيه هذا بالنسبة للأسعار عبر ميت بيتس ومساحة لارفا لابز الأوسع. ويعتقد الكثيرون أن الاستغلال يمكن، على نحو متناقض، زيادة الأسعار الدنيا للمشاريع بسبب "السرد".

يمكن أن تلعب الأهمية التاريخية دورًا رئيسيًا في سعر التوكنات غير القابلة للإتلاف. ففي وقت سابق من هذا العام، اكتشف علماء الآثار الرقميون "مونكاتس"، التي يعتقد الكثيرون أنها ثاني مشروع توكنات غير قابلة للإتلاف على الإطلاق، مما أدى إلى نوبة شراء مؤقتة. ٠xNietzsche نفسه من عشاق مونكاتس.