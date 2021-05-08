إيزي فاي تكشف عن خطة تعويض المجتمع في أعقاب هبوط الأسعار بعد الاختراق

تام شمس - السبت 8 مايو 2021 03:48 صباحاً - بعد اختراق مدمر، كشف بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) متعدد السلاسل اليوم عن خطة تعويض مؤقتة لحاملي التوكنات والمستثمرين المتأثرين بواحدة من أكبر عمليات الاستغلال في تاريخ التمويل اللامركزي.

في تغريدة اليوم، أعلنت إيزي فاي "خطة التعويض المؤقتة"، وهي عملية متعددة المراحل تتضمن مدفوعات فورية وتوكن IOU وبرامج حوافز تستهدف ضحايا الهجوم.

يعتبر الاختراق، الذي حدث يوم ١٩ أبريل، من بين أكبر الاختراق في تاريخ التمويل اللامركزي، حيث تم فقدان ٦ ملايين دولار من العملات المستقرة و٢,٩٨ مليون توكن EZ بقيمة تزيد عن ١٢٠ مليون دولار في وقت الهجوم. ومع ذلك، كان المخترق في وضع معقد، حيث أنه بعد استغلال البروتوكول، امتلك ما يزيد عن ٣٠٪ من المعروض من توكنات EZ وكان هناك سيولة محدودة لتفريغها. خضع التوكن "لانقسام كلي" إلى EZ ٢.٠ بعد أسبوع، مما يجعل التوكنات المتبقية للمهاجم عديمة القيمة فعليًا.

في تغريدة من حسابه الشخصي، أكد أنكيت جور، مؤسس شركة إيزي فاي، أن الاختراق كان نتيجة "هجوم مستهدف على جهاز / قناع المؤسس للوصول إلى مفاتيح المسؤول وتنفيذ الاختراق المخطط جيدًا". يحمل أسلوب الهجوم هذا أوجه تشابه مع اختراق عام ٢٠٢٠ للكمبيوتر الشخصي لهيو كارب، مؤسس نسكسوس ميوتشوال، الذي خسر ٨ ملايين دولار.

وقد أشار خبير من مجلة الاختراق والاستغلال "ريكت" إلى أن السرقة قد تكون نتيجة ممارسات أمنية متساهلة، حيث كان بحوزة شخص واحد مفاتيح الخزانة، بدلًا من تأمينها في محفظة مع اتخاذ الاحتياطات ضد هذا النوع من الاختراق مثل مخطط متعدد التوقيعات أو المعاملات المقيدة بالوقت.

وفي منشور مدونة خطة التعويضات، تم وصف الهجوم بأنه "مخطط جيدًا" و "معقد".

وبغض النظر عن السبب، فإن جهود تعويض الضحايا متعددة الأوجه. فوفقًا لمنشورهم، سيتم توزيع ٢٥٪ من الأموال المفقودة على المستخدمين "فورًا" في شكل عملات مستقرة، بينما سيتم توزيع ٧٥٪ المتبقية كتوكنات "IOU". سيكون لدى توكنات IOU "خصم ٢٥٪ على السعر الفوري لتوكنات EZ في وقت التوزيع"، ويمكن استبدالها بتوكنات EZ الإصدار ٢ على أساس ١ إلى ١. وبحسب ما ورد سيكون ضحايا القرصنة هم المتلقون لعمليات التوزيع في المستقبل من شركاء غير محددين وسيكون بإمكانهم الوصول إلى برامج محفزة أخرى لا تزال قيد التطوير.

أشار المنشور أيضًا إلى أن البروتوكول قد نجح في جذب رأس مال مخاطر جديد من خلال جولة جمع أموال "متسارعة" بعد الاختراق - وهي جولة لا تزال جارية.

وقد انخفض التوكن بنسبة ٤,٧٪ اليوم إلى ١١,٣٠ دولارًا أمريكيًا، وانخفض بنسبة ٣٣,٨٪ على مدار الأسبوع - لا يزال يعاني من الاختراق، وكذلك من المستثمرين الذين حصلوا على تعويض من المحتمل أن يقوموا بصرف سندات الدين الخاصة بهم.

تعد طرق التعويض موضوعًا ساخنًا بشكل متزايد حيث تستمر عمليات الاختراق وعمليات الاستغلال في إزعاج التمويل اللامركزي. ويعكس نهج إيزي فاي متعدد الأوجه نهج أوريجن دولار، بينما اختارت البروتوكولات الأخرى سحر الخزانة المبتكر متعدد المنصات للتخفيف من الهجمات في الأشهر الأخيرة.