المدير المالي لشركة بريدج ووتر أسوشيتس ينتقل إلى شركة تركز على بيتكوين

تام شمس - السبت 8 مايو 2021 02:41 صباحاً - بعد أن ترك منصبه كمدير مالي لشركة بريدج ووتر أسوشيتس، سيتولى جون دالبي منصب المدير المالي لشركة التكنولوجيا والتمويل التي تركز على بيتكوين مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي.

وقد صرح روبرت غوتمان الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي في بيان عام صدر يوم الجمعة: "أنا وفريق مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي متحمسون للغاية للترحيب بجون". وأضاف قائلًا:

"إن لطفه وفضوله وتواضعه، جنبًا إلى جنب مع خبرته العميقة في الخدمات المالية، هي مباراة مثالية لمجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي بينما نواصل بناء حلول بيتكوين المؤسسية. والعمل على بيتكوين هو ما يسعى إليه العديد من أفضل الموظفين وألمعهم - بما في ذلك قادة الصناعة مثل جون - وتتمتع مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي بموقع فريد لتزويدهم بالمنصة والموارد والثقافة للتألق، سعيًا وراء مهمتنا الجماعية لجلب بيتكوين بأمان إلى الجميع."

تأسست شركة بريدج ووتر أسوشيتس في عام ١٩٧٥ من قبل المستثمر الشهير راي داليو، وتعمل ككيان رئيسي لإدارة الاستثمار. تصدرت مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي، وهي شركة شابة تركز على بيتكوين، عددًا من العناوين الرئيسية هذا العام، بما في ذلك جمع تمويل يصل إلى ١٠٠ مليون دولار.

شغل دالبي سابقًا مناصب عليا في يو بي إس ودي إي شاو رينيوبلز إنفستمنتس، مما يمنحه خبرة واسعة بناءً على البيان العام. وقد صرح دالبي في البيان: "لقد كان نمو مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي مذهلًا. كل يوم، يتفهم المزيد من الصناعات إمكانات بيتكوين ويبحث المزيد من العملاء عن طرق للوصول إليها بأمان". وفي المزيد من التعليقات في البيان من مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي الجديدة يظهر المدير المالي إيجابيته تجاه إمكانات بيتكوين.