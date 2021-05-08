سعر كوانتم يرتفع بنسبة ١٦٠٪ حيث يؤتي تركيز المشروع على التمويل اللامركزي ثماره

تام شمس - السبت 8 مايو 2021 02:41 صباحاً - بعد ارتفاعه بنسبة ١,٥١٠٪ في عام ٢٠٢١، وصل سعر كوانتم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٣٥,٧٠ دولارًا يوم ٧ مايو. هذه العملة البديلة الغامضة نسبيًا التي تم إطلاقها في سبتمبر ٢٠١٧ هي ناتج انقسام من إصدار بيتكوين كور ٠.١٣، ولكنها تدمج أيضًا آلة إيثريوم الافتراضية (EVM) والقدرة على تنفيذ العقود الذكية.

بعد انهيار بيتكوين (BTC) يوم ٢٣ أبريل إلى ٤٧٥٠٠ دولار، واجهت كوانتم تصحيحًا بنسبة ٥٢٪ يوم ٤ أيام قبل أن يصل إلى قاع عند ١٠ دولارات. ومع ذلك، فقد تحسن وضع العملة البديلة يوم ٥ مايو حيث بدأت كوانتم ارتفاعًا بنسبة ١٦٠٪ في يومين، لتصل إلى ذروتها عند ٣٥,٧٠ دولارًا.

QTUM price at Binance, USDT. Source: TradingView

سعر كوانتم في باينانس، مقابل تيثر. المصدر: تريدينغ فيو

كوانتم تجمع بين نموذج معاملات بيتكوين وعقود إيثريوم الذكية

الهدف الأساسي للمنصة مفتوحة المصدر هو توفير أدوات بسيطة يمكن لأي شخص استخدامها لإنشاء تطبيقات لامركزية (dApps) مع الحفاظ على مستوى عالٍ من أمان الشبكة. اختار المشروع إصدار إثبات الحصة (POS) مختلف قليلًا لمنع توكنات التكديس صالحة.

تدعم كوانتم بلوكتشين لغات برمجة العقود الذكية بخلاف سوليديتي، إلى جانب وجود بروتوكول إدارة لامركزي على السلسلة. يصوت حاملو التوكنات على معلمات الشبكة مثل حجم الكتلة ورسوم الغاز الأساسي.

بينما تتميز كوانتم بلوكتشين بنظام حوكمة على السلسلة، إلا أن لديها أيضًا عملية خارج السلسلة للموافقة على تغييرات البروتوكول الأكثر أهمية والتعامل معها. حدد البروتوكول مؤخرًا التمويل اللامركزي (DeFi) كمجال تركيز وخطوات لجذب مشاريع جديدة.

يبدو أن هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها أخيرًا، حيث بلغ عدد معاملات الشبكة اليومية ذروته يوم ٦ مايو.

معاملات كوانتم بلوكتشين يوميًا. المصدر: qtum.info

التحسينات المتراكمة ومحور التمويل اللامركزي يرسلان سعر كوانتم إلى أعلى

تم تنفيذ التكديس في وضع عدم الاتصال في أغسطس ٢٠٢٠، وقد نما إلى أكثر من نصف نشاط التكديس على بلوكشين كوانتم. يمكن للمستثمرين الذين لا يرغبون في التعامل مع العقد الخاصة بهم عمل تفويض غير أمني لعملاتهم.

في ١٧ مارس، أعلنت فاليو نتورك عن خطط للهجرة بعيدًا عن إيثريوم بسبب ازدحام الشبكة والتكاليف المرتفعة. وهي تنتقل الآن إلى عقد كوانتم الذكي ومنصة التطبيق اللامركزي وقد تلقت منحة تطوير لتسريع عملية الانتقال.

في ٣١ مارس، قال مؤسس كوانتم، باتريك داي، إن البروتوكول يعمل على تمكين العقود الذكية لفايلكوين (FIL) من خلال شبكة كوانتم.

انتقلت الشبكة من متوسط ​​كتلة يبلغ ١٢٨ ثانية إلى متوسط ​​كتلة يبلغ ٣٢ ثانية عبر انقسام كلي يوم ٣٠ أبريل. تم تقليل متوسط ​​أربعة أسابيع التي استغرقها مكدس متوسط ​​الحجم ليصبح صالحًا الآن إلى أسبوع واحد.

التوافق مع إيثريوم يعني زيادة قابلية التشغيل البيني

قابلية التشغيل البيني هي سبب آخر لارتفاع كوانتم الأخير. حيث يقوم الفريق بتطوير نيوترون، وهي واجهة غير محددة تتيح للأجهزة الافتراضية العمل على العديد من سلاسل بلوكتشين. علاوة على ذلك، فإن البورصة اللامركزية الخاصة بها والتي تسمى QiSwap تمكن المستخدمين من بناء تطبيقات التمويل اللامركزي وتوفير السيولة على رأس كوانتم بلوكتشين.

بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لكوانتم يوم ٥ مايو، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ مقابل سعر كوانتم (أبيض). المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، بدأت نتيجة فورتكس™ في الارتفاع يوم ٥ مايو ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧١. وتجدر الإشارة إلى أن درجة فورتكس™ بلغت ذروتها قبل ٢٤ ساعة تقريبًا من ارتفاع السعر بنسبة ١٠٠٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣٥,٧٠ دولارًا أمريكيًا.

تهدف كوانتم إلى التنافس مع بعض المنافسين الجادين للعقود الذكية مثل كاردانو (ADA) وبولكادوت (DOT) وفيتشين (VET) وسولانا (SOL) ويتمتع المشروع برسملة سوقية مذهلة تبلغ ٢,٧٤ مليار دولار.

ومع ذلك، لكي تزيد كوانتم من تقييمها، من المرجح أن يرغب المستثمرون في رؤية المزيد من التطبيقات اللامركزية وإجمالي القيمة المقفلة (TVL) على الشبكة.

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