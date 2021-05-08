إيران تحاول حظر العملات المشفرة المعدّنة في الخارج للمدفوعات

تام شمس - السبت 8 مايو 2021 12:48 صباحاً - في محاولة أوسع للتحايل على آثار العقوبات، ربما تحاول إيران إحدى أولى حالات حماية العملات الرقمية.

فوفقًا لتغريدة من المنفذ الإخباري إيران إنترناشيونال، أعلن البنك المركزي الإيراني عن قرار من مجلس الوزراء يوم الأربعاء يقضي بأن العملات الرقمية المتداولة في البلاد يجب أن تكون قد تم تعدينها أو "استخراجها" هناك أيضًا، ما يمنع تبادل الأصول الرقمية المعدّنة في الخارج.

وفي حين أشار العديد من المراقبين إلى أن التنفيذ سيكون شبه مستحيل، أشارت المحامية والمستشارة فاطمة فانيزاده إلى أن الحظر قد يستهدف بشكل أساسي البنوك وكيانات الفوركس التي تستخدم العملات المشفرة لدفع ثمن الواردات:

في أواخر أبريل، صدق البنك المركزي الإيراني على اللوائح التي ستسمح للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى باستخدام العملات المشفرة لدفع ثمن الواردات. وفي ظل هذا الإطار، يمكن للمؤسسات استخدام العملات المشفرة من عمليات التعدين المرخصة من الدولة للمشتريات. يبدو أن هذه اللائحة الجديدة تهدف إلى ضمان استخدام العملات المشفرة المعدّة من المزارع المعتمدة فقط للواردات.

منذ عام ٢٠١٩، أصدر المنظمون أكثر من ألف ترخيص لمنشآت تعدين العملات المشفرة، بما في ذلك مزرعة تركية تضم ٦٠٠٠ جهاز.

قد تكون القوانين الجديدة جزءًا من استراتيجية عقوبات أكبر منذ سنوات. إذ دعا مركز أبحاث المجلس التابع لمعهد الأبحاث الإيراني البلاد إلى استخدام العملات المشفرة للتحايل على العقوبات الاقتصادية المعوقة منذ عام ٢٠١٨، حيث كتبوا في أحد التقارير أنه يمكن الاستفادة من الأصول الرقمية في التجارة الدولية:

"وفقًا للخبراء، تتمثل إحدى طرق تجنب الآثار السلبية للعقوبات الجائرة في استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية."

وعلى الرغم من هذه الجهود الجديدة لإنشاء خط إمداد لمدفوعات استيراد العملات المشفرة الذي تفرضه الدولة، كانت علاقة إيران بالأصول الرقمية متوترة في بعض الأحيان خلال الأشهر القليلة الماضية. ففي يناير، ألقى المسؤولون باللوم على منشآت تعدين العملات الرقمية غير القانونية في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، على الرغم من أن الخبراء قالوا إن البنية التحتية المتدهورة والتي تم تجاهلها منذ فترة طويلة من المرجح أن تكون السبب في ذلك.