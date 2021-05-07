أرباح سكوير تزداد ٢,٥ مرة عن المتوقع مع ارتفاع عائدات بيتكوين بنسبة ١٠٠٠٪ خلال ١٢ شهرًا

تام شمس - الجمعة 7 مايو 2021 05:41 صباحاً - أفادت شركة الخدمات المالية "سكوير إنك"، ومقرها الولايات المتحدة، أن أرباحها الفصلية تضاعفت عن توقعات المحللين وسط الطلب المتزايد على الأصول المشفرة.

وقد توقعت شركة ريفينيتيف، وهي شركة تزويد البيانات المالية العالمية، أن تحقق سكوير أرباحًا تبلغ ١٦ سنتًا للسهم الواحد في الربع الأول من عام ٢٠٢١، لكن انتهى الأمر بالشركة إلى كسب ٤١ سنتًا للسهم. حققت سكوير عائدات بلغت ٥,٠٦ مليارات دولار، وهو ما يقزم توقعات رفينيتيف البالغة ٣,٣٦ مليارات دولار.

حققت بيتكوين وحدها عائدات بقيمة ٣,٥ مليارات دولار، بزيادة مذهلة قدرها ١٠٠٠٪ خلال ١٢ شهرًا فقط.

كما ارتفع إجمالي الأرباح الفصلية لشركة سكوير بنسبة ٧٩٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٩٦٤ مليون دولار. ويمكن أن تُعزى أكثر من نصف أرباح الشركة إلى تطبيق المدفوعات الصديق للعملات المشفرة، كاش آب، الذي حقق أرباحًا إجمالية قدرها ٤٩٥ مليون دولار - بزيادة قدرها ١٧١٪ مقارنةً بالربع الأول من عام ٢٠٢٠.

بينما كان حجم تداول بيتكوين بالمليارات، مثلت العملة المشفرة ٢٪ من إجمالي أرباح الشركة البالغة ٧٥ مليون دولار.

وقد أشارت الشركة إلى أن "إيرادات بيتكوين وإجمالي الأرباح استفادت من الزيادة السنوية في سعر بيتكوين وأنشطة بيتكوين والنمو في طلب العملاء".

خلال مكالمة الأرباح، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سكوير، جاك دورسي، على مهمة الشركة المتمثلة في دعم بيتكوين لتصبح العملة الأصلية للإنترنت، قائلًا:

"ينصب تركيزنا، أولًا وقبل كل شيء، على تمكين [...] بيتكوين لتكون العملة الأصلية. فهي تزيل جزء من الاحتكاك لأعمالنا. ونعتقد تمامًا أنها تخلق المزيد من الفرص للتمكين الاقتصادي في جميع أنحاء العالم".

على الرغم من توقع استمرار تطبيق كاش آب في تحقيق نمو ثلاثي الأرقام على أساس سنوي في عام ٢٠٢١، أشارت أمريتا أهوجا، المدير المالي لشركة سكوير، إلى أن الحوافز الحكومية من المحتمل أن تكون قد عززت الأداء الأخير لتطبيق المدفوعات الخاص بها.

وقال: "نعتقد أن عملاءنا يتمتعون بقدرة شرائية أكبر من الأموال الحكومية، مما أدى إلى زيادة التدفقات في مارس"، مضيفًا: "لقد شهدنا منذ ذلك الحين تطبيعًا مع انخفاض التدفقات بنسبة ١٦٪ في أبريل، مقارنة بشهر مارس".

أصبحت سكوير واحدة من أوائل الشركات التي استثمرت جزءًا من خزينتها في بيتكوين عندما اشترت الشركة ٤٧٠٩ عملات بيتكوين مقابل ٥٠ مليون دولار في أكتوبر. وتمتلك الشركة حاليًا ما قيمته ٤٧٢ مليون دولار من عملات بيتكوين إجمالًا.