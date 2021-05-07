العملات البديلة ترتفع بينما يقوم المضاربون على الصعود بتجميع العملات ذات رؤوس الأموال الكبيرة ومشاريع الطبقة الأولى

تام شمس - الجمعة 7 مايو 2021 05:41 صباحاً - يوفر سوق العملات المشفرة للمستثمرين يومًا آخر من "موسم العملات البديلة" حيث انتعشت غالبية العملات الرقمية في أفضل ١٠٠ عملة على كوين ماركت كاب اليوم.

وصلت العديد من التوكنات ذات رؤوس الأموال الكبيرة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وحدث كل هذا بينما يكافح سعر بيتكوين (BTC) للاحتفاظ بأي من المكاسب الناتجة عن الأحداث الإخبارية التي تراكمت على مدار الأسبوع.

جاء أحد أبرز العروض من قبل إيثريوم كلاسيك (ETC)، وهي ناتج انقسام كلي لإيثريوم (ETH) "غير المعدلة" التي اكتسبت زخمًا خلال الأسبوع الماضي حيث أن تفانيها في آلية إجماع إثبات العمل يجذب الانتباه من القائمين بالتعدين ومستثمري "روبنهود" الأفراد.

مخطط زوج إيثريوم كلاسيك مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريجينغ فيو أنه بعد وصوله إلى مستوى منخفض عند ٨٦,١٢ دولارًا في ساعات التداول المبكرة يوم الخميس، قفز سعر إيثريوم كلاسيك بنسبة ٨١٪ ليصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٧٩,٨٣ دولارًا حيث ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة إلى مستوى قياسي ٣٩,١ مليار دولار.

شهدت العديد من العملات المشفرة ذات رؤوس الأموال الكبيرة مكاسب كبيرة مؤخرًا، بما في ذلك لايتكوين (LTC) التي بلغت أعلى مستوى لها في عام واحد مقارنة ببيتكوين، وارتفاع ٦٨٪ في بيتكوين كاش (BCH) التي ارتفعت فوق ١٥٠٠ دولار لأول مرة منذ مايو ٢٠١٨.

حلول الطبقة الأولى مترتفع ع زيادة أحجام التداول

حققت إيثريوم أيضًا أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق عند ٣٦٠٥ دولارات مع استمرار الإثارة قبل انقسام لندن الكلي وتنفيذ مقترح إيثريوم-١٥٥٩، والذي من المتوقع أن يتم في يوليو.

توكن ADA الخاص بكاردانو هو توكن آخر من بين أفضل ١٠ عملات حيث وصل سعرها إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١,٦٩ دولارًا، وارتفعت تيزوس (XTZ) بنسبة ٢٣٪ بعد بداية يوم التداول ليصل سعرها إلى مستوى قياسي جديد عند ٨,٠٥ دولارات.

شهد العديد من "العملات المشتقة من إيثريوم'' التي نشأت من السوق الصاعدة ٢٠١٧-٢٠١٨ مكاسب من رقمين بما في ذلك إيوس، التي ارتفع سعرها بنسبة ٥٠٪ خلال اليوم إلى ذروة بلغت ١٢,٥٧ دولارًا، ونيو (NEO)، التي ارتفعت إلى أعلى من ١٢٨ دولارًا قبل أن يؤدي التراجع العام في السوق إلى تراجع معظم الأسعار.

هيمنة بيتكوين تنخفض إلى قيعان جديدة

أدت القوة الثابتة التي تظهر من العملات البديلة إلى انخفاض مطرد في هيمنة بيتكوين خلال الشهر الماضي، والتي انخفضت إلى ٤٥,٢٥٪ يوم ٦ مايو. ووفقًا للمحللين، هذه علامة أخرى على أن موسم العملات البديلة منطلق بالكامل.

مخطط هيمنة بيتكوين وفقًا للقيمة السوقية على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

في حين يبدو أن المؤسسات تفضل بشكل كبير بيتكوين وتفضل إيثريوم بدرجة أقل، فقد تم جذب المتداولين الأفراد إلى التوكنات ذات الأسعار المنخفضة التي توفر إمكانية تحقيق مكاسب أكبر، كما يتضح من انفجار الأسعار الأخير في دوجكوين (DOGE).

وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المحتمل أن يستمر معدل هيمنة بيتكوين في الانخفاض حيث يتم توزيع الأموال الجديدة على النظام البيئي للعملات المشفرة من خلال العملات المستقرة على نطاق أوسع.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,٣٤٦ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٥,٥٪.

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