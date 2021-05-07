مدير تنفيذي في كونسنسيس ينضم إلى كوين فند لمساعدة شركات بلوكتشين في المرحلة المبكرة

تام شمس - الجمعة 7 مايو 2021 03:48 صباحاً - ستنضم فانيسا غريليت، المخضرمة لمدة خمس سنوات في شركة برمجيات إيثريوم كونسنسيس، إلى مجموعة استثمار العملات المشفرة "كوين فند" كرئيسة جديدة لنمو المحفظة.

ففي إعلان من كوين فند يوم الخميس، قالت المجموعة الاستثمارية إن غريليت ستكون مسؤولة عن توجيه محفظتها التي تضم أكثر من ٥٠ شركة ومشروعًا. سيهدف الرئيس الجديد لنمو المحفظة إلى "سد الفجوة بين عوالم الشركات التقليدية والشبكات اللامركزية" من خلال تشكيل تحالفات بين مشاريع بلوكتشين والبروتوكولات.

حيث قال غريليت: "سيعمل فريقي كشركاء يدعمون ويوجهون المؤسسين وفرقهم خلال رحلاتهم من المرحلة المبكرة إلى النمو على نطاق واسع". "يوضح استثمار الشركة في فريق نمو المحفظة لدينا [...] تفانينا في تلبية احتياجات الشركات في مراحلها المبكرة بالإضافة إلى التزامنا طويل الأجل بصناعة بلوكتشين."

استثمرت كوين فند في العديد من المشاريع المشهورة في مجال العملات المشفرة. في سبتمبر ٢٠٢٠، دعمت الشركة سوق الفن الرقمي القائم على التوكنات غير القابلة للإتلاف راريبل، وبعد ذلك تضاعف سعر توكن الحوكمة. كانت المجموعة الاستثمارية أيضًا وراء تمويل توسع دلتا للصرافة في الأسواق الهندية في مايو ٢٠٢٠.

مع كونها محللًا ماليًا ومحامية، عمل غريليت سابقًا كمديرة تنفيذية لاستراتيجية الشركة في بورصة نيويورك. وهي حاليًا عضوة في مجالس إدارة اتحاد بلوكتشين للفنون والآثار وتحالف بلوكتشين المحاسبي، وهي رئيسة تحالف بلوكتشين للتأثير الاجتماعي.