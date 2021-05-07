تقاررٌ تشير إلى أن غولدمان ساكس تقدم الآن مشتقات بيتكوين

تام شمس - الجمعة 7 مايو 2021 02:41 صباحاً - أفادت التقارير أن عملاقة الخدمات المصرفية الاستثمارية غولدمان ساكس قد فتحة تداول العقود الآجلة على بيتكوين للمديرين التنفيذيين في وول ستريت.

ووفقًا لبلومبرغ لو، بدأت شركة الاستثمار الشهر الماضي في تقديم التداول بعقود غير قابلة للتسليم، وهو مشتق مرتبط بسعر بيتكوين (BTC) - حوالي ٥٦٠٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة - والذي يمكن للمستثمرين الحصول على أموال مقابله. ويقال إن غولدمان ساكس تقلل من مخاطر التقلبات الشائنة للأصول المشفرة عن طريق شراء وبيع عقود بيتكوين الآجلة في الصفقات المجمعة في بورصة شيكاغو التجارية، أو CME، باستخدام وحدة تداول العملات المشفرة في DRW Holdings، كمبرلاند.

حيث صرح ماكس مينتون، رئيس الأصول الرقمية في غولدمان في آسيا والمحيط الهادئ، قائلًا: "يستمر الطلب المؤسسي في النمو بشكل كبير في هذا المجال، والقدرة على العمل مع شركاء مثل كمبرلاند ستساعدنا على توسيع قدراتنا". وأضاف أن العرض يمهد الطريق للشركة "لتطوير قدراتنا الناشئة في مجال العملة المشفرة التي تتم تسويتها نقدًا".

يبدو أن غولدمان قد زادت تعرضها لسوق العملات المشفرة بعد ارتفاع أسعار التوكنات وقيام اللاعبين المؤسسيين مثل تسلا بتبني العملات المشفرة. استمرت الشائعات بأن شركة الاستثمار تخطط لإنشاء مكتب تداول للعملات المشفرة بعد أن أعلنت لأول مرة عن ذلك خلال موجة الصعود لعام ٢٠١٧، وهو ما أكدته في مارس من هذا العام.

حيث ألمح الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون في مقابلة الشهر الماضي إلى أن الشركة تراقب عن كثب العملات الرقمية وسط الطلب المتزايد على التعرض للعملات المشفرة من عملاء غولدمان. كذلك قدمت عملاقة الاستثمار أيضًا طلبًا لإطلاق صندوق متداول في البورصة في مارس يتضمن خيار إضافة التعرض إلى بيتكوين.