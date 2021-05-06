معدّنو بيتكوين في كوريا الجنوبية يمكنهم خصم تكاليف الكهرباء من الإقرارات الضريبية للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 6 مايو 2021 05:42 مساءً - قد يتمتع مستثمرو العملات المشفرة المشاركون في تعدين العملات المشفرة بإعفاءات ضريبية كبيرة عندما يبدأ نظام ضريبة العملة الرقمية في البلاد في عام ٢٠٢٢.

ووفقًا لتقرير صادر عن بالس نيوز، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء عن تفاصيل إضافية لقانون ضرائب العملة المشفرة الوشيك في البلاد، والتي تضمنت شرطًا لمعدّني العملات المشفرة للإبلاغ عن نفقات التشغيل كخصم ضريبي.

تغطي هذه النفقات فواتير الكهرباء، لكن يحتاج القائمون بالتعدين إلى إثبات مقدار الكهرباء التي يستخدمونها في عملياتهم.

في حين أن كوريا الجنوبية ليست مركزًا رئيسيًا لتعدين العملات الرقمية، فقد كانت هناك تقارير عن ارتفاع كبير في أنشطة تعدين العملات المشفرة في البلاد. بالعودة إلى شهر مارس الماضي، كشفت مصادر إخبارية محلية عن زيادة في واردات أجهزة التعدين خاصة عبر مطار إنتشون، وهي المحطة الجوية الأكثر شعبية في البلاد.

تعتبر أجهزة تعدين العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها السوقية ١٥٠ دولارًا أو أقل "للاستخدام الشخصي" في كوريا الجنوبية.

تستخدم "PC bangs" - وهو المصطلح الشائع لغرف ألعاب الكمبيوتر الشخصي في كوريا الجنوبية - أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها لتعدين العملات المشفرة وسط تراجع الإشراف بسبب قيود إغلاق كوفيد-١٩.

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، أصبح تعدين العملات المشفرة باستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية للألعاب شائعًا في كوريا الجنوبية.

وبغض النظر عن اقتطاعات نفقات التشغيل للقائمين بالتعدين، قدمت الحكومة أيضًا بعض التوضيحات بشأن نظام الضرائب الواردة. وسيتم تطبيق ضريبة ٢٠٪ في كوريا الجنوبية على تداول العملات الرقمية فقط على المكاسب التي تزيد عن ٢,٥ مليون وون (حوالي ٢٢٣٠ دولارًا أمريكيًا) المكتسبة في عام ٢٠٢٢.