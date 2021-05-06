تيلكوين (TEL) تكتسب ٣٠٠٪ بعد ترحيل الطبقة الثانية إلى شبكة بوليغون

تام شمس - الخميس 6 مايو 2021 03:48 صباحاً - كانت القدرة على إرسال الأموال إلى أي شخص، في أي مكان وفي أي وقت، أحد الدوافع الأصلية وراء بيتكوين (BTC) التي ساعدت في ظهور النظام البيئي المتوسع للعملات المشفرة الموجود اليوم.

وتعد منصات التحويلات العالمية القائمة على بلوكتشين أحد قطاعات مشاريع العملات المشفرة التي تطورت بمرور الوقت للمساعدة في تلبية احتياجات المعاملات المالية من نظير إلى نظير، وتعد تيلكوين (TEL) أحد هذه المشاريع التي حققت مكاسب كبيرة في عام ٢٠٢١.

مخطط زوج تيلكوين مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف برو وتلايدينغ فيو أن سعر تيلكوين قد ارتفع بأكثر من ٤١٠٠٪ منذ ١ فبراير، حيث ارتفع من مستوى منخفض بلغ ٠,٠٠٠٦٦ دولارًا إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٠٢٨٦ دولار يوم ٥ مايو حيث سجلت العملة البديلة رقمًا قياسيًا بلغ ١١٠ ملايين دولار في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

الانتقال إلى التحويلات العالمية يؤدي إلى الانتعاش

يظهر التمرير عبر موجز تيلكوين على تويتر أن المشروع أطلق مؤخرًا بروتوكولًا مطورًا مكّن خدمات التحويلات المالية بين الفلبين وكندا من البث المباشر يوم ٤ فبراير.

تضمن إطلاق الإصدار الثاني إصدارات جديدة لكل من تطبيقات آي أو إس وأندرويد للهواتف المحمولة التي يمكن للمستخدمين في الولايات القضائية المشاركة تنزيلها في متجر أبل وغوغل باي.

ووفقًا لفريق تيلكوين، تعد كندا "الأولى من بين أربعة أسواق إرسال أولية تدخلها تيلكوين من أجل التحويلات النقدية"، وستتبعها قريبًا سنغافورة وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

اكتسب المشروع مزيدًا من الاهتمام في أواخر فبراير عندما ظهر بول نيونر، الرئيس التنفيذي لشركة تيلكوين، أمام الهيئة التشريعية لولاية نبراسكا للتحدث عن الفرص المتاحة في مجال التكنولوجيا المالية وكيف يمكن للدولة الاستفادة من التشريعات الموجهة نحو تحويل نبراسكا إلى مركز مالي لامركزي.

تداول الطبقة الثانية ترفع سعر TEL إلى مستويات عالية جديدة

بعد التداول الجانبي خلال معظم شهري مارس وأبريل، تلقى سعر TEL جرعة من وقود الصواريخ بفضل إدارج التوكن في البورصة اللامركزية كويك سواب التي تعمل على بوليغون، وهو بروتوكول طبقة ٢ على شبكة إيثريوم.

ومن المحتمل أن تؤدي بيئة الرسوم المنخفضة لشبكة بوليغون وفرص العائد الجذابة لمزودي السيولة على كويك سواب إلى زيادة حجم تداول TEL.

ووفقًا لبيانات أسواق كوينتيليغراف الاحترافية، كانت ظروف السوق لـ TEL مواتية لبعض الوقت.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر TEL. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، تم رفع درجة فورتكس™ لتيلكوين بعد إطلاقه في كويك سواب الذي رفع السعر في البداية فوق ٠,٠١ دولار. استمرت النتيجة في الارتفاع ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٩٥ يوم ٣ مايو، أي قبل يومين تقريبًا من ارتفاع السعر بنسبة ٨٤٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم ٥ مايو.

مع وجود حالة استخدام ذات صلة عالميًا تعمل الآن في بيئة الطبقة ٢ منخفضة الرسوم، فإن تيلكوين لديها القدرة على جذب مجموعة واسعة من المستخدمين العالميين. ونظرًا لأن تقنية بلوكتشين تزيد من تواجدها السائد ويبحث المشاركون الجدد عن طرق أرخص لتحويل الأموال وإجراء المدفوعات، فقد يشهد سعر TEL مزيدًا من الارتفاع.

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