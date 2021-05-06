أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية تضيف ٧,٨ ملايين دولار من بيتكوين إلى خزنتها

تام شمس - الخميس 6 مايو 2021 03:48 صباحاً - أعلنت ميركادو ليبري، وهي أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية، للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها قامت بشراء ٧,٨ ملايين دولار من بيتكوين في الربع الأول من عام ٢٠٢١. وذكرت في التقرير:

"كجزء من إستراتيجيتنا للخزانة لهذا الربع، قمنا بشراء ٧,٨ ملايين دولار من بيتكوين، وهو أصل رقمي نكشف عنه ضمن أصولنا غير الملموسة غير محددة العمر".

تجعل عملية الشراء الشركة الأرجنتينية أول شركة كبيرة في أمريكا اللاتينية تتحصل على عملات بيتكوين لخزنتها وترى أنها تنضم إلى نادي حصري لشركات مثل مايكروستراتيجي وتسلا، والتي سبق أن أعلنت للسلطات عن امتلاك بيتكوين ضمن أصولها.

في الأسبوع الماضي فقط، أعلنت شركة نيكسون اليابانية المطورة للألعاب أنها اشترت ١٧١٧ بيتكوين لميزانيتها العمومية بتكلفة تقارب ١٠٠ مليون دولار. إعلان ميركادو ليبري يجعلها الشركة السادسة والثلاثين المدرجة في البورصة التي تمتلك بيتكوين وفقًا لبيتكوين تريشري. يتم تداول ميركادو ليبري في بورصة ناسداك باسم MELI.

ميركادو ليبري تبرهن على بيتكوين

بعيدًا عن الإعلان الرسمي، فإن علاقة بوابة التجارة الإلكترونية الشهيرة ببيتكوين ليست جديدة. حسبما ذكر كوينتيليغراف بالإسباني سابقًا، في نهاية أبريل، مكنت من استخدام بيتكوين لقطاعات العقارات في السوق الأرجنتينية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن ماركوس غالبرين، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة ميركادو ليبري، علنًا في عدة مناسبات أنه يمتلك بيتكوين في محفظته الشخصية منذ عام ٢٠١٣، كما أعرب عن مجموعة متنوعة من الآراء الصاعدة فيما يتعلق بالنظام البيئي للعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية، حتى أنه ذكر أنه رأى بيتكوين كمخزن أفضل للقيمة من الذهب.