غولدمان ساكس تقود جولة استثمارية بقيمة ١٥ مليون دولار لكوين ميتريكس

جمعت شركة تحليلات بلوكتشين "كوين ميتريكس" مبلغ ١٥ مليون دولار في تمويل تم بقيادة العملاق المالي غولدمان ساكس.

ففي إعلان اليوم، قالت كوين ميتريكس إن غولدمان ساكس وكاستل آيلاند فنتشرز وهايلاند كابيتال بارتنرز وفيدليتي إنفستمنتس وإيفون فنتشرز وكوميونيتاس كابيتال وكولاب+كارنسي وغيرهم قد ساهموا بمبلغ ١٥ مليون دولار في شركة التحليلات من أجل "تسريع توسع الشركة العالمي" وكذلك الوصول إلى المزيد من الأماكن في سوق العملات المشفرة. وصف نيك كارتر، المؤسس المشارك لكوين ميتريكس، التمويل بأنه "إثبات ضخم من لموثوقية الشركة" كمزود لبيانات العملات المشفرة للمؤسسات.

كذلك قال ماثيو ماكديرموت، الرئيس العالمي للأصول الرقمية في غولدمان ساكس، الذي سينضم أيضًا إلى مجلس إدارة كوين ميتريكس إن "البيانات مهمة للتبني السائد للأصول المشفرة من قبل المستثمرين التقليديين واللاعبين في الخدمات المالية".

يواصل غولدمان ساكس تقديم المزيد من الشركات والابتكارات المالية في مجال العملات المشفرة هذا العام على ما يبدو. ففي الأسبوع الماضي، حددت الشركة ١٩ سهمًا من شركات العملات المشفرة وبلوكتشين التي تفوقت على شركات إس وبي ٥٠٠ في العام حتى الآن. وبحسب ما ورد يستعد العملاق المالي أيضًا لإتاحة بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى لعملائه في الربع الثاني من عام ٢٠٢١.