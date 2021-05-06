وول ستريت بيتس تكافح التلاعب بالسوق باستخدام بلوكتشين

تام شمس - الخميس 6 مايو 2021 02:41 صباحاً - أطلقت وول ستريت بيتس، وهي حركة شعبية على ريديت حققت سمعة سيئة للشركات المالية ذات الرافعة المالية الفائقة، تطبيقًا جديدًا قائمًا على بلوكتشين يهدف إلى مكافحة التلاعب بالسوق في التمويل التقليدي.

وقد أعلنت المجموعة عن إنشاء محافظ وول ستريت بيتس المتداولة في البورصة، أو ETPs، والتي يمكن أن توفر للمستثمرين تعرضًا واسعًا لمختلف الأصول بطريقة لا مركزية تمامًا. وأوضحت المجموعة:

"قد تعمل المحافظ في البورصة من وول ستريت بيتس كبديل لنوع من التلاعب بالسوق من قبل البنوك وصناديق التحوط غير الشفافة والمترابطة سياسيًا."

يتم تشغيل المنتج بواسطة منظمة مستقلة لامركزية، أو DAO، مما يعني أن إعادة موازنة المحفظة هي المجال الوحيد لأعضاء المجتمع الذين يمارسون حقوقهم من خلال توكن WSB القادم. وعلى الرغم من أن المجموعة لم تحدد موعد إطلاق المنتج الجديد، إلا أنها أشركت خبراء من مجالات بلوكتشين والتكنولوجيا المالية لتصميم العرض الجديد.

وقد وصف خايمي روجوزينسكي، مؤسس مجموعة وول ستريت بيتس الفرعية على ريديت، الدمج بين بلوكتشين والأسواق المالية بأنه "الخطوة المنطقية التالية للتمويل"، مضيفًا أنه "سينتج عنه أسواق أقوى وأكثر ديموقراطية وسيمكن الأفراد في جميع أنحاء العالم".

على الرغم من بناء أحدث منتجاتها على بلوكتشين، تحركت مجموعة وول ستريت بيتس الفرعية مؤخرًا لحظر جميع المناقشات المتعلقة بالعملات المشفرة بعد أن شجبت بلومبرغ افتتان المجموعة المزعوم بسوق الأصول الرقمية. وقد أوضح وسيط التحويل الفرعي u/Bawse1: