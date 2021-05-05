الاكتتاب العام الأولي لوسيط العملات المشفرة السويدي تجاوز نسبة الاكتتاب بمقدار ١٢٠٠٪

تام شمس - الأربعاء 5 مايو 2021 11:49 صباحاً - تشهد سافيلو، وهي شركة وساطة للعملات المشفرة مقرها ستوكهولم، طلبًا هائلًا من المستثمرين على اكتتابها العام الأولي القادم في سوق ناسداك للنمو الشمالي الأول.

وقد صرحت الشركة يوم الأربعاء أن المشاركة في الاكتتاب العام المخطط له تجاوزت ٥٠٢ مليون كرونة سويدية (٥٩,٣ مليون دولار)، بزيادة ١٢٤٠ في المائة عن ٤٠,٥ مليون كرونة (٤,٨ ملايين دولار) المخطط لها، حسبما ذكرت رويترز.

كما أوضح فرانك شويل الرئيس التنفيذي لشركة سافيلو أن الشركة تتوقع إدراجها في بورصة ناسداك الأولى للنمو الشمالي في ستوكهولم يوم ١٢ مايو. وقد أخبر المدير التنفيذي كوينتيليغراف أن قواعد التخصيص قد تم وضعها في نشرة الإصدار وأن سافيلو اتبعت تلك القواعد. حيث قال شويل: "كان نهجنا هو إنشاء أوسع توزيع بعد الاشتراك المسبق بروح الملكية اللامركزية".

وأضاف: "سوف تواصل سافيلو اتباع خارطة الطريق الخاصة بها. والإدراج في ناسداك فيرست نورث يفتح آفاقًا جديدة للنمو الذي سنسعى إليه. وعلى وجه التحديد في عمليات الدمج والاستحواذ، وتوسيع المنتج والتوسع الجغرافي."

تأسست شركة سافيلو في عام ٢٠١٣ في السويد، وهي عبارة عن وساطة عملات مشفرة عبر الإنترنت تقدم شراء وبيع العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC). تخضع الشركة للتنظيم كمؤسسة مالية مع هيئة الرقابة المالية السويدية وتدعمها جهات فاعلة رئيسية في صناعة العملات المشفرة بما في ذلك مجموعة العملات الرقمية التابعة لشركة باري سيلبرت. أعلنت سافيلو في البداية عن خطط الاكتتاب العام في ديسمبر ٢٠٢٠.

وقد توقع الكثير في مجال العملات المشفرة أن يكون عام ٢٠٢١ هو العام الذي تبدأ فيه شركات العملات المشفرة في طرح أسهمها للاكتتاب العام. وقد أدرجت كوين بيز، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، أسهمها في سوق ناسداك جلوبال سيليكت في منتصف أبريل.