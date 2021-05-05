مشروع قانون بنيويورك يقترح حظر تعدين العملات الرقمية لمدة ٣ سنوات بسبب مخاوف تتعلق بالكربون

تام شمس - الأربعاء 5 مايو 2021 08:41 صباحاً - قد يتعرض القائمين بتعدين العملات المشفرة في نيويورك إلى توقف قسري لمدة ثلاث سنوات إذا تم تمرير أحدث مشروع قانون يركز على البيئة في مجلس الشيوخ.

تم اقتراح مشروع قانون مجلس الشيوخ في نيويورك رقم ٦٤٨٦ من قبل السيناتور الديموقراطي كيفن إس. باركر، رئيس لجنة الطاقة والاتصالات، وشارك في رعايته زميلته السيناتور الديموقراطي راشيل ماي، رئيسة لجنة الشيخوخة، ورئيسة اللجنة التشريعية للموارد الريفية.

لم يحظ مشروع القانون بعد بدعم واسع النطاق من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، لكن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

يسعى مشروع القانون إلى "فرض حظر على تشغيل مراكز تعدين العملات المشفرة"، لإبطاء الآثار البيئية لتعدين العملات المشفرة المدعوم بالوقود الأحفوري على وجه الخصوص.

كما يهدف إلى فرض لوائح أكثر صرامة لمراكز التعدين، مثل شرط الخضوع لمراجعة الأثر البيئي، والتي من شأنها منع تعدين العملات المشفرة إذا كانت المنشأة لا تمتثل لأهداف تغير المناخ في نيويورك.

تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الحفاظ على البيئة يوم ٣ مايو ويدعي أنه يتصرف وفقًا لـ "قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع" في نيويورك، حيث ينص هذا القانون على ما يلي:

"تستخدم معاملة عملة مشفرة واحدة نفس كمية الطاقة التي يستخدمها متوسط ​​الأسرة الأمريكية في شهر واحد، مع مستوى تقديري لاستخدام الطاقة العالمي يعادل مثيله في دولة السويد".

يضيف مشروع القانون: "من المعقول الاعتقاد بأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المصاحبة ستضر بشكل لا يمكن إصلاحه بالامتثال لقيادة المناخ وقانون حماية المجتمع بما يتعارض مع قانون الولاية."

تم تمرير قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع في عام ٢٠١٩ وحدد أهدافًا مثل ٧٠٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠، و ١٠٠٪ من الكهرباء عديمة الانبعاثات بحلول عام ٢٠٤٠، و٢٢ مليون طن من خفض الكربون من خلال كفاءة الطاقة والكهرباء.

يعد تعدين العملات المشفرة موضوعًا ساخنًا بالفعل في نيويورك، مثل التوسيع المقترح لمحطة تعدين بيتكوين التي تعمل بالغاز في غرينبريدغ على بحيرة سينيكا. ويقال إن المحطة لديها خطط لتشغيل ما يصل إلى ٢٧٠٠٠ جهاز كمبيوتر يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتعدين بيتكوين.

وقد غضبت مجموعة سينيكا ليك غارديان البيئية من هذا الاقتراح، وذكرت في دعوة للعمل نُشرت يوم ١ فبراير أن: "كومو لا يمكن أن تؤدي إلى تغير المناخ، وتدعم توسع بيتكوين في سينيكا".

تحدثت إيفون تايلور، نائبة رئيس المجموعة البيئية سينيكا ليك غارديان، ردًا على عمليات التعدين المشفرة المحتملة في غرينبريدغ، قائلة:

"نحن نتحدث عن حرق المزيد من الوقود الأحفوري لكسب أموال وهمية في خضم تغير المناخ، والذي نعتبره جنونًا."

هناك تحركات في جميع أنحاء العالم لتنظيم تعدين العملات المشفرة في ضوء أهداف الكربون، وخاصة في الصين التي تمثل ما يقدر بنحو ٦٥٪ من قوة هاش بيتكوين في العالم.

في ٢٧ أبريل، أرسلت بكين "إشعارًا طارئًا" لإجراء فحوصات على مراكز البيانات المشاركة في تعدين العملات المشفرة، حيث ورد أن مركز المقاصة المركزي (CCP) يتحرك لفرض رقابة أكثر صرامة على تعدين العملات المشفرة في البلاد، وسط مخاوف من الفشل في تلبية "الخطة الخمسية" التي تركز على تغير المناخ في الصين."