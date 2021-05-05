أربعة من المخضرمين في مجال العملات المشفرة يتعهدون بتقديم ما لا يقل عن ١٪ من ثرواتهم للأعمال الخيرية كل عام

تام شمس - الأربعاء 5 مايو 2021 04:44 صباحاً - انضم أربعة من المخضرمين في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين إلى فاوندرز سيركل، وهي مجموعة صناعية تدعم الحملة الخيرية الجديدة التي تركز على العملات المشفرة من ذا غيفينغ بلوك.

ويشجع "تعهد كريبتو غيفينغ" المستثمرين والشركات في مجال العملات المشفرة على التبرع بما لا يقل عن ١٪ من ممتلكاتهم للجمعيات الخيرية كل عام. تعد هذه المبادرة جزءًا من هدف ذا غيفينغ بلوك المتمثل في زيادة التبرعات الخيرية وتمكين المزيد من المنظمات غير الربحية من قبول التبرعات بالعملات المشفرة.

قامت ذا غيفينغ بلوك بتجميع فاوندرز سيركل للترويج للمبادرة ودعت العديد من قادة الصناعة للانضمام. وعلى مدار الأسبوع الماضي، استقبلت فاوندرز سيركل أربعة أعضاء جدد، بدءًا من ريان سيلكيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مساري، يوم ٢٧ أبريل.

كما قام دان ماتوسزيفسكي، مؤسس سي إم إس هولدينغز والرئيس السابق لشركة سيركل تريد، بالاستجابة وكذلك كياو وانغ من ديفاي ألاينس. وقد انضموا إلى الدائرة يومي ٢٨ و٢٩ أبريل على التوالي.

يوم الثلاثاء، تم الكشف عن حسيب قريشي، المدير الإداري لشركة دراغون فلاي كابيتال، بصفته العضو الرابع في مجموعة الصناعة. وقد صرح قريشي عن قراره بالانضمام إلى فاوندرز سيركل:

"لقد كان مجتمع العملات المشفرة كريمًا بشكل لا يصدق بالنسبة لي، وأنا محظوظ لأنني قادر على إعادة بعض هذا الكرم. أنا متحمس للتبرع للجمعيات الخيرية عالية التأثير - وكما يحدث، فإن العملات المشفرة هي أفضل طريقة للقيام بذلك".

ستعلن ذا غيفينغ بلوك أعضاء جدد في فاوندرز سيركل حتى ٣٠ مايو عندما تغلق طلبات الانضمام إلى المجموعة رسميًا.

تم إطلاق تعهد كريبتو غيفينغ في وقت مناسب في تطور الأصول الرقمية. تبلغ قيمة سوق العملات المشفرة حاليًا حوالي ٢,٣ تريليون دولار، مما يعني أن مساهمة ١٪ من جميع أعضاء الصناعة والمستثمرين ستعادل ٢٣ مليار دولار. من المرجح أن يؤدي تزايد القبول السائد للأصول الرقمية إلى إجبار المزيد من المؤسسات غير الربحية على قبول تبرعات العملات المشفرة.

وخير مثال على هذا التحول في الاتجاه هو صندوق كريبتو كانسر فند الذي أنشأته جمعية السرطان الأمريكية و ذا غيفينغ بلوك في يناير. ويقبل صندوق البحث التبرعات على شكل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) والعملات المشفرة الأخرى.