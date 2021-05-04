المديرون المؤسسيون يمتلكون رقمًا قياسيًا بقيمة ١٣,٩ مليار دولار من إيثريوم

تام شمس - الثلاثاء 4 مايو 2021 11:56 مساءً - اشترى مديرو الاستثمار المؤسسي ما قيمته ٣٠,٢ مليون دولار من إيثريوم (ETH) الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي ممتلكاتهم إلى ١٣,٩ مليار دولار، وفقًا لكوين شيرز.

يبدو أن التدفقات الداخلة إلى منتجات إيثريوم تتزايد حيث يكرس المستثمرون مزيدًا من الاهتمام والموارد لمنصة العقود الذكية. وقد بلغ إجمالي التدفقات الوافدة من شهر حتى تاريخه لمنتجات إيثريوم ١٧٠ مليون دولار، ليصل الإجمالي السنوي إلى ٨٢٤ مليون دولار. يمتلك المديرون الآن ما قيمته ١٣,٩ مليار دولار من إيثريوم.

أظهر تقرير التدفقات الوافدة الأسبوعي نموًا قويًا عبر معظم الأصول الرقمية، باستثناء بيتكوين كاش (BCH)، حيث انخفضت التدفقات الداخلة بمقدار ١,٧ مليون دولار. وصلت التدفقات الأسبوعية عبر جميع الأصول إلى ٤٨٩ مليون دولار، وكان أكبر مبلغ من بيتكوين (BTC) بلغ ٤٤١,٧ مليون دولار.

يبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة والمخصصة للعملات المشفرة الآن ٦٤,٧ مليار دولار، بزيادة قدرها ٧ مليارات دولار تقريبًا خلال الأسابيع الستة الماضية.

وأوضحت كوين شيرز أن "التدفقات المرتفعة تخفي التدفقات المتنوعة بين مقدمي الخدمات، حيث يرى الكثيرون تدفقات خارجية في أوروبا بينما شهد أقرانهم في أمريكا الشمالية تدفقات قوية إلى الداخل". وعلى وجه الخصوص، انخفضت التدفقات الأسبوعية المبطنة بغراي سكيل بمقدار ٤٦ مليون دولار لكوين شيرز وارتفعت ٥٥٤,١ مليون دولار لثري آي كيو، التي تدير أول صندوق تداول بيتكوين في كندا.

قادت إيثريوم العملات المشفرة إلى آفاق جديدة هذا الأسبوع، حيث وصلت القيمة السوقية لجميع الأصول إلى ٢,٣٩٨ مليار دولار، وفقًا لكوين غيكو. ويتجاوز ذلك ذروة ١٦ أبريل السابقة البالغة ٢,٣٤٣ مليار دولار.

رسم سعر إيثريوم نموًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل ارتفاعًا قياسيًا جديدًا فوق ٣٥٠٠ دولار. يبدو أن ثاني أكبر عملة مشفرة صامدة بشكل جيد وسط التصحيح الأخير الذي شهد انخفاض بيتكوين بنسبة ٦٪ وتراجع السوق بشكل عام عن ١٥٠ مليار دولار من الارتفاع الأخير.