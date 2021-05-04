وزير الخزانة الأمريكي السابق ينضم إلى مجلس إدارة ريبل

تام شمس - الثلاثاء 4 مايو 2021 11:56 مساءً - روزا غوماتوتاو ريوس، أمين الخزانة رقم ٤٣ للولايات المتحدة، ستنضم إلى مجلس إدارة ريبل

في إعلان من ريبل اليوم، قالت الشركة إن ريوس، التي شغلت منصب أمين الخزانة الأمريكية من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٦ في عهد الرئيس باراك أوباما، ستكون أحدث عضو في فريق قيادة الشركة. استشهد براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، بخبرة ريوس في كل من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى نجاحها في "تسريع الأعمال التجارية" في قرار الشركة بجلبها إلى مجلس الإدارة.

وقد صرحت ريوس بأن "ريبل هي واحدة من أفضل الأمثلة على كيفية استخدام العملة المشفرة في دور جوهري وشرعي لتسهيل المدفوعات على مستوى العالم". "إن تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة ستدعم أنظمتنا المالية العالمية المستقبلية."

يبدو أن اسم ريوس مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعملات الورقية أكثر من العملات المشفرة، بكل معنى الكلمة - جميع الأوراق النقدية الأمريكية المطبوعة خلال فترة عملها كأمين صندوق تحمل توقيعها. وقد جاء تعيينها بعد يوشيتاكا كيتاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إس بي آي اليابانية العملاقة، وتركت مجلس الإدارة بعد عامين وحل محله آدم ترايدمان الرئيس التنفيذي لشركة إس بي آي ريبل آسيا.

أعلنت ريبل أيضًا أن كريستينا كامبل، التي كانت تعمل سابقًا مع منصة المدفوعات باي نير مي في شركة التكنولوجيا المالية غرين دوت، ستنضم إلى الشركة كرئيسة مالية "لتسريع النمو وتقديم قيمة للمساهمين". قالت كامبل إنها تهدف إلى استخدام تقنية العملات المشفرة وبلوكتشين "لجعل النظام المالي العالمي في متناول الجميع."

تتبع القيادة الجديدة خسارة العملة المشفرة XRP لمكانتها باعتبارها رابع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية إلى دوجكوين (DOGE) لأول مرة. استعادت XRP المرتبة الرابعة فقط في أبريل بعد ارتفاعات DOT من بولكادوت باينانس كوين (BNB) بالإضافة إلى التقلب في سعر التوكن.